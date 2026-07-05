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Prorrogação ou pênaltis? O que acontece se o Brasil empatar contra a Noruega

Partida pelas oitavas de final não pode terminar empatada

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 14:14
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Martinelli comemora gol do Brasil na Copa do Mundo
Martinelli comemora gol do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)

O Brasil enfrenta a Noruega neste domingo (05), às 17h (horário de Brasília), pelas oitavass de final da Copa do Mundo de 2026. Como o confronto é eliminatório, o regulamento da Fifa determina que haja um vencedor. Por isso, um empate ao fim dos 90 minutos não encerra a partida.

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    • Se a igualdade persistir após o tempo regulamentar, a decisão vai para a prorrogação, disputada em dois tempos de 15 minutos. Caso o empate continue após os 30 minutos extras, a vaga nas quartas de final será definida na disputa por pênaltis.

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    Diferentemente da fase de grupos, em que um empate rendia um ponto para cada equipe, no mata-mata apenas um time segue na competição.

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    Prorrogação e pênaltis

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    • A prorrogação é disputada em dois tempos de 15 minutos, com intervalo entre eles. Assim como no tempo regulamentar, o árbitro pode acrescentar minutos por substituições, atendimentos médicos e paralisações.

    Copa do Mundo também não utiliza a regra do 'gol de ouro'. Mesmo que uma equipe marque logo no início da prorrogação, o jogo continua normalmente até o fim dos dois tempos extras, permitindo que o adversário empate ou vire a partida.

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    Se o empate permanecer após os 120 minutos, a classificação será decidida nos pênaltis. Cada seleção realiza inicialmente cinco cobranças alternadas. Caso uma equipe abra uma vantagem impossível de ser alcançada antes da quinta cobrança, a disputa é encerrada imediatamente.

    Cobranças alternadas

    Se as cinco cobranças para cada lado não forem suficientes para definir o vencedor, começa a fase das cobranças alternadas. As seleções passam a cobrar uma penalidade por vez até que uma converta e a outra desperdice.

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    Pelas regras da Fifa, todos os jogadores que permaneceram em campo ao fim da prorrogação devem cobrar antes que qualquer atleta possa repetir uma tentativa.

    Neymar entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2026 no jogo entre Brasil e Escócia
    Neymar entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2026 no jogo entre Brasil e Escócia (Foto: Chandan Khanna/AFP)

    Calendário do Brasil na Copa do Mundo

    Se superar a Noruega, o Brasil voltará a campo pelas quartas de final no dia 11 de julho, às 18h (horário de Brasília). A partir daí, o calendário da Seleção prevê:

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    • Quartas de final: 11 de julho (sábado), às 18h;
    • Semifinal: 15 de julho (quarta-feira), às 16h;
    • Final: 19 de julho (domingo), às 16h.

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