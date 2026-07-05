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Colunistas do Lance! analisam Noruega e apontam caminhos para classificação do Brasil

Lúcio de Castro, Tironi e Guffo destacam os fatores que podem definir a classificação brasileira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 14:27
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Seleção Brasileira conquista sua primeira virada com Ancelotti, contra o Japão, por 2 a 1 (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Seleção Brasileira conquista sua primeira virada com Ancelotti, contra o Japão, por 2 a 1 (Foto: Paul ELLIS/AFP)

A Seleção Brasileira entra em campo neste domingo (5), às 17h (de Brasília), para enfrentar a Noruega, no MetLife Stadium, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O confronto, que teve o horário alterado pela Fifa devido às condições meteorológicas, vale vaga nas quartas de final do Mundial.

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    • Além da classificação, Brasil e Noruega disputam a chance de enfrentar o vencedor do duelo entre México e Inglaterra, que também será realizado neste domingo. Os colunistas do Lance!, Lúcio de Castro, Tironi e Guffo analisam os principais pontos do confronto, destacam os pontos fortes e fracos da seleção norueguesa e indicam os caminhos para a equipe de Carlo Ancelotti avançar na competição.

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    Fala, Lúcio de Castro 🗣️

    Poderoso mas vulnerável. Essa é a Noruega que o Brasil enfrenta hoje.

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    • A mesma Noruega de Odegaard, agora empoderado com a quebra de jejum no Arsenal, e do fazedor de gols Haaland, time com incrível eficiência nas finalizações e uma das melhores taxas de conversão da Copa, é também a equipe de uma defesa frágil.

    E essa vulneralbilidade encontra um Vinícius Júnior fazendo um mundial iluminado, com chance enorme de transformar os espaços e brechas desse sistema defensivo em perigo permanente. E gol. Para o Brasil, é dia de consolidar a evolução jogo a jogo que tem demonstrado ao longo da competição.

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    Fala, Guffo 🗣️

    A única seleção que o Brasil nunca conseguiu vencer em jogos oficiais, deve ser um jogo mais propício ao modelo de jogo de Ancelotti do que foi contra o Japão. A Noruega é mais do que Haaland, é um time de imposição, de bom toque de bola e com o psicológico pragmático de quem não teme ninguém. Por essas que, para substituir Paquetá, o melhor é Danilo Santos e sua capacidade de dominar o meio campo. Mas se o soco viking é forte, a mandíbula pode ser de vidro: pelo corredor de Vini Júnior pode estar o espaço que o Brasil terá chances de machucar a Noruega, às costas de Sorloth. É remar para ver

    Fala, Tironi 🗣️

    Ancelotti ainda não divulgou a escalação oficial, mas o normal é que Danilo Santos entre no lugar de Paquetá. A não ser que os treinamentos tenham indicado outra coisa. Mas qualquer outra formação vai fazer o time jogar no 4-2-4, o que me parece perigoso e ousado contra um rival forte.
    O Brasil chega nesta fase com uma semana a mais de treinamento e a evolução jogo a jogo é clara. Tendência é que o time esteja mais pronto, apesar do desfalque.
    O calor também indica um jogo cadenciado, que o Brasil vem fazendo desde o começo da copa. Por isso, acredito na vitória por 2 a 0.

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    Qual o próximo jogo do Brasil se vencer a Noruega?

    Se eliminar a Noruega nas oitavas de final, o Brasil enfrentará o vencedor do confronto entre México e Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo. A partida entre mexicanos e ingleses será disputada neste domingo (5), às 21h (de Brasília), Na Cidade do México. Quem avançar seguirá na luta por uma vaga nas semifinais do Mundial.

    Vini Jr. e Endrick se divertem durante treino da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
    Vini Jr. e Endrick se divertem durante treino da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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