Destaque da Noruega tem Neymar como ídolo e enfrenta o Brasil na Copa
Antonio Nusa guarda uma camisa do craque brasileiro em casa
Enquanto Neymar ainda busca ganhar mais protagonismo nesta Copa do Mundo, Nusa, um dos principais nomes da Noruega chega às oitavas de final tendo o camisa 10 da Seleção Brasileira como grande inspiração. Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (05) às 17h (de Brasília) disputando uma vaga nas quartas do Mundial.
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Aos 21 anos, Antonio Nusa, nunca escondeu a admiração por Neymar. O norueguês, inclusive, mantém em sua casa uma lembrança especial: a camisa que recebeu do craque do Santos após um amistoso disputado no ano passado.
O encontro aconteceu em Bragança Paulista, quando o RB Leipzig venceu o Santos por 3 a 1 em um jogo preparatório. Na ocasião, Nusa realizou o desejo de trocar camisas com o ídolo, peça que até hoje ocupa um lugar de destaque em sua residência.
Em entrevista no fim de 2025, durante visita ao centro de treinamento do clube alemão, o atacante contou que ainda procura a moldura ideal para preservar o presente.
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— A camisa está na sala da minha casa. Ainda não encontrei a moldura certa, porque quero fazer algo bonito. Enquanto isso, ela fica por ali. Às vezes até gosto de pegá-la nas mãos.
Neymar virou referência desde a infância
A admiração de Nusa por Neymar começou ainda na infância, durante a Copa do Mundo de 2014. Com apenas nove anos, ele passou a acompanhar os jogos da seleção brasileira e se encantou com o estilo de jogo do brasileiro.
Segundo o atacante, assistir aos dribles e jogadas do brasileiro despertou o desejo de reproduzir aquelas características dentro de campo. Desde então, passou anos assistindo a vídeos do camisa 10 para estudar seus movimentos e aperfeiçoar seu próprio futebol.
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