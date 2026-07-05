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Destaque da Noruega tem Neymar como ídolo e enfrenta o Brasil na Copa

Antonio Nusa guarda uma camisa do craque brasileiro em casa

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 13:45
Atualizado há 3 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Montagem com as fotos de Antonio Nusa e Neymar comemorando gols
Antonio Nusa e Neymar (Fotos: AFP)

Enquanto Neymar ainda busca ganhar mais protagonismo nesta Copa do Mundo, Nusa, um dos principais nomes da Noruega chega às oitavas de final tendo o camisa 10 da Seleção Brasileira como grande inspiração. Brasil e Noruega se enfrentam neste domingo (05) às 17h (de Brasília) disputando uma vaga nas quartas do Mundial.

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    Aos 21 anos, Antonio Nusa, nunca escondeu a admiração por Neymar. O norueguês, inclusive, mantém em sua casa uma lembrança especial: a camisa que recebeu do craque do Santos após um amistoso disputado no ano passado.

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    O encontro aconteceu em Bragança Paulista, quando o RB Leipzig venceu o Santos por 3 a 1 em um jogo preparatório. Na ocasião, Nusa realizou o desejo de trocar camisas com o ídolo, peça que até hoje ocupa um lugar de destaque em sua residência.

    Em entrevista no fim de 2025, durante visita ao centro de treinamento do clube alemão, o atacante contou que ainda procura a moldura ideal para preservar o presente.

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    • — A camisa está na sala da minha casa. Ainda não encontrei a moldura certa, porque quero fazer algo bonito. Enquanto isso, ela fica por ali. Às vezes até gosto de pegá-la nas mãos.

    Antonio Nusa festeja gol pela Noruega; atacante utiliza a velocidade e os dribles como principais armas em campo
    Antonio Nusa festeja gol pela Noruega; atacante utiliza a velocidade e os dribles como principais armas em campo (Foto: Paul Ellis / AFP)

    Neymar virou referência desde a infância

    A admiração de Nusa por Neymar começou ainda na infância, durante a Copa do Mundo de 2014. Com apenas nove anos, ele passou a acompanhar os jogos da seleção brasileira e se encantou com o estilo de jogo do brasileiro.

    Segundo o atacante, assistir aos dribles e jogadas do brasileiro despertou o desejo de reproduzir aquelas características dentro de campo. Desde então, passou anos assistindo a vídeos do camisa 10 para estudar seus movimentos e aperfeiçoar seu próprio futebol.

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