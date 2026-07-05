Neymar reencontra estádio da estreia pelo Brasil em duelo decisivo da Copa
Camisa 10 pode voltar a ganhar minutos justamente no MetLife Stadium
O destino reservou um cenário especial para Neymar nas oitavas de final da Copa do Mundo. Neste domingo (5), às 17h (de Brasília), Brasil e Noruega se enfrentam no MetLife Stadium, em Nova Jersey, palco da estreia do camisa 10 pela Seleção Brasileira principal, há quase 16 anos.
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Foi justamente no estádio norte-americano que Neymar vestiu a camisa da Seleção principal pela primeira vez. Em 10 de agosto de 2010, o Brasil venceu os Estados Unidos por 2 a 0 em amistoso, e o então jovem atacante marcou seu primeiro gol com a Amarelinha, de cabeça, aos 28 minutos do primeiro tempo.
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Nas redes sociais, o Santos relembrou a coincidência e publicou uma mensagem de apoio ao seu ídolo, desejando sorte ao atacante antes do confronto decisivo.
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Nesta Copa do Mundo, Neymar ainda busca ganhar ritmo após chegar ao torneio em recuperação de lesão. O camisa 10 desfalcou a equipe nas partidas contra Marrocos e Haiti. Depois, entrou no segundo tempo diante da Escócia e permaneceu em campo por apenas 14 minutos. Já no duelo contra o Japão, válido pela fase anterior do mata-mata, ficou no banco de reservas e não foi utilizado.
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Agora, a expectativa é de uma participação maior. Segundo o técnico Carlo Ancelotti, Neymar está totalmente recuperado e liberado para atuar durante os 90 minutos, caso seja necessário.
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Além da importância para a trajetória do atacante, o MetLife Stadium também guarda um marco para o futebol. O amistoso entre Brasil e Estados Unidos, em 2010, foi a primeira partida de futebol realizada na arena, tradicionalmente utilizada pelos times de futebol americano New York Jets e New York Giants, da NFL.
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