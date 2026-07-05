Se perder para a Noruega, o Brasil está eliminado da Copa do Mundo? Seleção Brasileira enfrenta a Noruega neste domingo (05) às 17h (de Brasília)

Após superar o Japão na fase anterior, a Seleção Brasileira volta a campo neste domingo (5) para disputar uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O desafio será diante da Noruega, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey.

Como a competição entrou na fase de mata-mata, não há margem para erro: quem perder a partida será eliminado da Copa do Mundo. Já o vencedor garante vaga nas quartas de final e segue na disputa pelo título do Mundial.

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Caminho da Seleção até a decisão da Copa do Mundo

Caso avance diante da Noruega, o calendário da Seleção será o seguinte:

Quartas de final: 11 de julho, às 18h (de Brasília) – contra México ou Inglaterra;

11 de julho, às 18h (de Brasília) – contra México ou Inglaterra; Semifinal: 15 de julho, às 16h (de Brasília);

15 de julho, às 16h (de Brasília); Final: 19 de julho, às 16h (de Brasília).

Seleção posada para o jogo contra o Japão na Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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Brasil x Noruega deve acontecer sob calor intenso

Nos últimos dias, os termômetros têm ultrapassado os 37°C em diversas cidades dos Estados Unidos, com sensação térmica chegando a 43°C nesta sexta-feira (3). A situação levou os órgãos de meteorologia dos Estados Unidos a emitirem sucessivos alertas de calor extremo para a região metropolitana de Nova York e Nova Jersey. A previsão indica que as temperaturas só devem começar a cair de forma mais significativa a partir da noite de sábado, por volta das 20h locais.

O forte calor já virou um dos principais assuntos nos bastidores da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, a Seleção Brasileira realizou mais uma atividade no CT Columbia Park, e os jogadores precisaram lidar novamente com temperaturas elevadas e sensação de abafamento intenso durante todo o treinamento. Quem resumiu o cenário foi o atacante Matheus Cunha. Em entrevista coletiva, o jogador relatou o sofrimento do elenco com o calor e revelou que até a tradicional sessão de sauna pós-treino foi cancelada.

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— Sou de João Pessoa, mas a gente também sofre com calor. Hoje no treino, pelo amor de Deus… A gente estava desesperado. A gente está acostumado a fazer sauna após o treino, mas foi cancelada a sauna para todo mundo, ninguém aguenta mais — disse o jogador.

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