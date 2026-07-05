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Substituto de Paquetá em escalação do Brasil vira assunto: 'É simples'

Partida será neste domingo (5) ás 17h (de Brasília)

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 15:50
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

A escalação para Brasil e Noruega, neste domingo (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo saiu e o mistério pelo substituto de Lucas Paquetá, que saiu lesionado na última partida pelos 16avos de final.

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    Com a escolha de Martinelli, o Brasil vai a campo com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli; Vini Jr., Rayan e Matheus Cunha. Essa é a quinta escalação diferente que Carlo Ancelotti coloca na Copa do Mundo. Por conta dos problemas físicos de alguns atletas, o treinador não tem conseguido repetir a equipe.

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    Nas redes sociais, torcedores gostaram da escalação e afirmaram que o treinador fez o simples para a partida, e que deve servir.

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    • Veja a repercussão:

    Saiba mais detalhes da partida

    Quem vai ficar no banco de reservas será o atacante Raphinha. O jogador treinou normalmente nos últimos dias com o grupo e mostrou estar recuperado da lesão na parte posterior da coxa direita. Ancelotti afirmou que o jogador pode ganhar minutos diante da Noruega. Outra opção no banco de reservas é o meia-atacante Neymar. Em entrevista no início da semana, o italiano afirmou que o camisa 10 tem condições de atuar os 90 minutos.

    Lucas Paquetá pouco antes de sentir a lesão na coxa pela Seleção
    Lucas Paquetá pouco antes de sentir a lesão na coxa pela Seleção (foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    ➡️ Brasil x Noruega: previsão do tempo vira personagem nas oitavas da Copa

    O jogo deste domingo em Nova Jersey é o segundo da Seleção Brasileira no mata-mata da Copa do Mundo. Em caso de empate no tempo normal, a partida irá para a prorrogação. Uma nova igualdade levará a decisão para os pênaltis.

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    ➡️Destaque da Noruega tem Neymar como ídolo e enfrenta o Brasil na Copa

    Quem vencer o confronto irá enfrentar o vencedor de Inglaterra e México, que também jogam neste domingo (5), na Cidade do México. O jogo pelas quartas de final será no Hard Rock Stadium, em Miami, no próximo sábado (11 de julho).

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