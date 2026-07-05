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Brasil x Noruega: por que Lucas Paquetá não está jogando? Entenda a gravidade da lesão

Meia segue tratamento, mas está praticamente fora da Copa do Mundo

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 15:47
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Lucas Paquetá deixa o campo em Brasil x Japão com cara de dor e amparado por Neymar na Copa do Mundo
Lucas Paquetá deixa o campo em Brasil x Japão com cara de dor e amparado por Neymar na Copa do Mundo (Foto: Alex Slitz/AFP)

Assombrada por diversas lesões no ciclo, como as de Wesley, Raphinha, Rodrygo e Éder Militão, a Seleção Brasileira lida com mais uma baixa em seu plantel para a sequência da Copa do Mundo: Lucas Paquetá. O meia sofreu uma lesão muscular de grau 2 na posterior da coxa esquerda. Por isso o jogador não esteve entre as opções disponíveis para Carlo Ancelotti no duelo entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final.

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    Paquetá sentiu a lesão na coxa ainda no primeiro tempo da vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão, em Houston. Após sentir fortes dores na parte posterior da coxa esquerda, ele não conseguiu retornar para a etapa final e foi substituído por Endrick. Na saída de campo, deixou o gramado amparado por Neymar e outros companheiros.

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    💊Entenda o prazo de retorno:

    Desde que a lesão foi confirmada, o jogador vem sendo reavaliado diariamente pelo departamento médico da Seleção Brasileira. O acompanhamento constante faz parte do protocolo adotado pela comissão técnica e equipe médica do Brasil, que monitora a evolução de Paquetá antes de qualquer definição sobre o retorno às atividades.

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    Embora exista um cenário otimista que aponte para um retorno aos treinos em cerca de duas semanas, a expectativa médica é mais cautelosa. Por se tratar de uma lesão muscular de grau 2, a previsão considerada mais provável é de que o meia volte aos trabalhos com bola entre duas e três semanas. Mesmo nesse prazo, a tendência é que o jogador não tenha tempo suficiente para recuperar o condicionamento físico e o ritmo de jogo necessários para disputar uma partida de alta intensidade.

    Lucas Paquetá e Bruno Guimarães em ação durante Brasil 3 x 0 Escócia
    Lucas Paquetá e Bruno Guimarães em ação durante Brasil 3 x 0 Escócia (Foto: ROBERT CIANFLONE/Getty Images via AFP)
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