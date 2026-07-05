Brasil x Noruega: por que Lucas Paquetá não está jogando? Entenda a gravidade da lesão
Meia segue tratamento, mas está praticamente fora da Copa do Mundo
Assombrada por diversas lesões no ciclo, como as de Wesley, Raphinha, Rodrygo e Éder Militão, a Seleção Brasileira lida com mais uma baixa em seu plantel para a sequência da Copa do Mundo: Lucas Paquetá. O meia sofreu uma lesão muscular de grau 2 na posterior da coxa esquerda. Por isso o jogador não esteve entre as opções disponíveis para Carlo Ancelotti no duelo entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final.
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Exames realizados pela CBF indicam que a possibilidade de o camisa 20 voltar a atuar na Copa do Mundo é considerada muito remota, mesmo em um eventual avanço da Seleção Brasileira até a final.
Em que jogo do Brasil Paquetá se machucou?
Paquetá sentiu a lesão na coxa ainda no primeiro tempo da vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão, em Houston. Após sentir fortes dores na parte posterior da coxa esquerda, ele não conseguiu retornar para a etapa final e foi substituído por Endrick. Na saída de campo, deixou o gramado amparado por Neymar e outros companheiros.
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💊Entenda o prazo de retorno:
Desde que a lesão foi confirmada, o jogador vem sendo reavaliado diariamente pelo departamento médico da Seleção Brasileira. O acompanhamento constante faz parte do protocolo adotado pela comissão técnica e equipe médica do Brasil, que monitora a evolução de Paquetá antes de qualquer definição sobre o retorno às atividades.
Embora exista um cenário otimista que aponte para um retorno aos treinos em cerca de duas semanas, a expectativa médica é mais cautelosa. Por se tratar de uma lesão muscular de grau 2, a previsão considerada mais provável é de que o meia volte aos trabalhos com bola entre duas e três semanas. Mesmo nesse prazo, a tendência é que o jogador não tenha tempo suficiente para recuperar o condicionamento físico e o ritmo de jogo necessários para disputar uma partida de alta intensidade.
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