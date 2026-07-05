Brasil x Noruega: previsão do tempo vira personagem nas oitavas da Copa Meteorologia indica alívio no calor, mas aumenta risco de chuva durante o jogo

EAST RUTHERFORD, NJ (EUA) — Se o calor sufocante foi um dos personagens da preparação da Seleção Brasileira em Nova Jersey, a previsão do tempo para o duelo deste domingo (5) contra a Noruega trouxe um cenário bem mais amigável. Os termômetros devem marcar entre 27°C e 28°C no horário da partida, uma diferença considerável em relação aos 35°C registrados no último sábado, quando Carlo Ancelotti e o volante Bruno Guimarães participaram da entrevista coletiva no MetLife Stadium.

O alívio térmico é visto com bons olhos pela comissão técnica e pelos jogadores, especialmente após dias de calor extremo na região de Nova Jersey e Nova York, quando a sensação térmica chegou a ultrapassar os 40°C em algumas cidades. A previsão indica que a temperatura máxima deste domingo não deve passar dos 30°C, cenário bem diferente daquele que preocupava a Fifa nos últimos dias.

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➡️ Calor extremo marca treino, e Seleção se refresca como pode nos EUA

Mas a chuva entra em campo

Se o calor perde força, a chuva aparece como novo fator de atenção. Os modelos meteorológicos apontam entre 37% e 39% de probabilidade de precipitação durante os 90 minutos da partida entre Brasil e Noruega. E o detalhe que mais chama a atenção é que, com o passar das horas, a chance de chuva tende a aumentar na região do estádio.

O tema não é tratado como simples curiosidade pelos organizadores da Copa do Mundo. Nesta edição do torneio, disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, algumas partidas já precisaram ser paralisadas por causa de tempestades e condições climáticas adversas. Por isso, qualquer mudança mais brusca no tempo é acompanhada de perto pelas autoridades locais e pela Fifa.

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Decisão valendo vaga nas quartas

Dentro de campo, a Seleção Brasileira tenta transformar a previsão mais amena em vantagem esportiva. O Brasil enfrenta a Noruega neste domingo, às 17h (de Brasília), em East Rutherford, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre Inglaterra e México, em partida marcada para 11 de julho, em Miami.

Assim, o duelo no MetLife Stadium promete reunir dois ingredientes típicos de Copa do Mundo: tensão de mata-mata e olhos voltados para o céu. Depois de uma semana em que o calor dominou as conversas, a torcida brasileira agora acompanha a previsão na esperança de que a chuva não roube a cena de uma decisão que vale um lugar entre os oito melhores do planeta.

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Endrick se refresca em treino da Seleção. Previsão do tempo indica menos calor, mas com chance de chuva (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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