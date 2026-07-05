Carlo Ancelotti explica escolha por Martinelli em Brasil x Noruega: 'Merece'
Técnico da Seleção justificou a entrada do atacante no lugar de Lucas Paquetá
O técnico do Brasil, Carlo Ancelotti, explicou a opção por Gabriel Martinelli entre os titulares para o duelo contra a Noruega, neste domingo (5), às 17h, no MetLife Stadium, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O atacante substitui Lucas Paquetá, que ficou fora da partida por lesão.
Substituto de Paquetá em escalação do Brasil vira assunto: ‘É simples’
Brasil x Noruega: por que Lucas Paquetá não está jogando? Entenda a gravidade da lesão
Fim do mistério: veja a escalação do Brasil para o duelo com a Noruega
Na chegada ao estádio, em Nova Jersey, o treinador italiano afirmou que Martinelli faz por merecer a oportunidade, destacando o desempenho do jogador na vitória sobre o Japão, quando marcou um dos gols da classificação brasileira.
- Eu acho que merece porque o Martinelli fez um gol muito importante contra o Japão, está motivado, bem fisicamente, e eu acho que pode ajudar também hoje - afirmou Ancelotti, em entrevista à "CazéTV", sobre Martinelli.
🧮 Brasil campeão? Simule todos os resultados da Copa!
Além de justificar a escolha, o treinador italiano detalhou a função que Martinelli terá no sistema ofensivo da Seleção. Segundo Ancelotti, o atacante atuará pelo lado esquerdo, alternando constantemente de posição com Vini Jr para criar superioridade ofensiva.
- Ele vai sempre jogar no centro-esquerda e vai mudar a posição com o Vini para combinar bem por fora na esquerda. Eles já jogaram juntos dessa maneira contra o Paraguai, nas Eliminatórias. Ele fez bem e acho que pode repetir.
Com a mudança, o Brasil entra em campo em busca da vaga nas quartas de final da Copa do Mundo apostando na velocidade e na mobilidade do setor ofensivo.
➡️ Brasil x Noruega: previsão do tempo vira personagem nas oitavas da Copa
Além de Martinelli: veja a escalação do Brasil, de Ancelotti
A escalação da Seleção Brasileira conta com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli; Vini Jr., Rayan e Matheus Cunha.
💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Seleção Brasileira
Otimismo toma conta: enquete do L! mostra confiança da torcida no hexa do BrasilHá 37 minutos
Seleção Brasileira
Qual geração domina? Enquete do L! mostra quantas Copas do Brasil os leitores já viramHá 52 minutos
Fora de Campo
Substituto de Paquetá em escalação do Brasil vira assunto: 'É simples'Há 55 minutos
Seleção Brasileira
Brasil x Noruega: por que Lucas Paquetá não está jogando? Entenda a gravidade da lesãoHá 58 minutos
Seleção Brasileira
Fim do mistério: veja a escalação do Brasil para o duelo com a NoruegaHá 1 hora
Seleção Brasileira
AO VIVO: Assista ao duelo entre Brasil e Noruega com o Lance!TVHá 1 hora
Mais LANCE!