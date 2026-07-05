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Carlo Ancelotti explica escolha por Martinelli em Brasil x Noruega: 'Merece'

Técnico da Seleção justificou a entrada do atacante no lugar de Lucas Paquetá

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 15:56
Atualizado há 3 minutos
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Martinelli comemora gol marcado pelo Brasil sobre o Japão na Copa do Mundo
Martinelli comemora gol do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Marcelo Machado de Melo /Fotoarena/Folhapress)

O técnico do Brasil, Carlo Ancelotti, explicou a opção por Gabriel Martinelli entre os titulares para o duelo contra a Noruega, neste domingo (5), às 17h, no MetLife Stadium, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O atacante substitui Lucas Paquetá, que ficou fora da partida por lesão.

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    • Na chegada ao estádio, em Nova Jersey, o treinador italiano afirmou que Martinelli faz por merecer a oportunidade, destacando o desempenho do jogador na vitória sobre o Japão, quando marcou um dos gols da classificação brasileira.

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    - Eu acho que merece porque o Martinelli fez um gol muito importante contra o Japão, está motivado, bem fisicamente, e eu acho que pode ajudar também hoje - afirmou Ancelotti, em entrevista à "CazéTV", sobre Martinelli.

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    Além de justificar a escolha, o treinador italiano detalhou a função que Martinelli terá no sistema ofensivo da Seleção. Segundo Ancelotti, o atacante atuará pelo lado esquerdo, alternando constantemente de posição com Vini Jr para criar superioridade ofensiva.

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    • - Ele vai sempre jogar no centro-esquerda e vai mudar a posição com o Vini para combinar bem por fora na esquerda. Eles já jogaram juntos dessa maneira contra o Paraguai, nas Eliminatórias. Ele fez bem e acho que pode repetir.

    Danilo Santos, Martinelli e Danilo participam do treino físico sob o olhar do técnico Carlo Ancelotti
    Martinelli, entre Danilo Santos e Danilo, participa do treino do Brasil sob o olhar de Ancelotti (Foto: Eduardo Anizelli/Folhapress)

    Com a mudança, o Brasil entra em campo em busca da vaga nas quartas de final da Copa do Mundo apostando na velocidade e na mobilidade do setor ofensivo.

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    A escalação da Seleção Brasileira conta com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli; Vini Jr., Rayan e Matheus Cunha.

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