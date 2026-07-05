Qual geração domina? Enquete do L! mostra quantas Copas do Brasil os leitores já viram Resultado revela o perfil das gerações que acompanharam as conquistas do Brasil

A Seleção Brasileira segue viva na disputa da Copa do Mundo de 2026 e alimenta a esperança de encerrar um jejum que já dura desde 2002. Embalada pela classificação às oitavas de final, a equipe reacendeu entre os torcedores o sonho de conquistar o hexacampeonato. Diante desse cenário, o Lance! perguntou aos leitores quantas vezes eles já viram o Brasil levantar a taça do Mundial, e o resultado mostrou um retrato das diferentes gerações da torcida brasileira.

🧮 Simule todos os resultados da Copa!

A torcida brasileira segue sonhando com o hexacampeonato na Copa do Mundo de 2026. Em enquete promovida pelo Lance!, a maioria dos leitores afirmou ter acompanhado duas conquistas mundiais da Seleção Brasileira. A opção "Duas" foi a mais votada, com 53% dos votos, em referência aos títulos de 1994 e 2002.

continua após a publicidade

O levantamento também evidenciou a expectativa das gerações mais novas. A alternativa "Nenhuma, esperando o hexa!" recebeu 12% dos votos, o mesmo percentual da opção "Três".

Já as respostas "Uma" e "Cinco" empataram com 10% dos votos cada. A opção "Quatro" foi a menos escolhida pelos participantes, com apenas 3%.

A enquete foi realizada em meio à campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Classificado para as oitavas de final, o Brasil mantém vivo o sonho de encerrar um jejum que já dura desde 2002 e conquistar o tão aguardado hexacampeonato mundial.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Caminho de Brasil e Noruega nesta Copa do Mundo

A Seleção Brasileira levou um susto logo em sua estreia, com um empate em 1 a 1 com o Marrocos. Porém, nos dois jogos seguintes da fase de grupos, venceu Haiti e Escócia por 3 a 0. Na segunda fase, no entanto, o time comandado por Carlo Ancelotti foi surpreendido pelo Japão, mas garantiu a classificação para as oitavas de final com um 2 a 1 de virada.

Enquanto isso, a Noruega garantiu sua classificação para a segunda fase nas duas primeiras rodadas. Os noruegueses venceram o Iraque por 4 a 1 na estreia e, posteriormente, Senegal por 3 a 2. Na última rodada, com time reserva, perdeu para a França por 4 a 1. Assim como o Brasil, a equipe de Erling Haaland teve dificuldade na segunda fase, passando pela Costa do Marfim com um 2 a 1.

continua após a publicidade

Vini Jr. e Endrick se divertem durante treino da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.