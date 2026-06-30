Paquetá deve ficar duas semanas fora e mira volta para a final da Copa Meia tem lesão na parte posterior da coxa esquerda e vai desfalcar a Seleção

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda sofrida na partida contra o Japão deve afastar Lucas Paquetá dos próximos compromissos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. A previsão é de aproximadamente duas semanas de recuperação, período em que o meia passará por um tratamento intensivo que envolverá sessões de fisioterapia, preparação física e um protocolo específico para acelerar sua recuperação. A expectativa é que o jogador volte aos trabalhos com bola entre os dias 12 e 15 de julho e, caso a evolução ocorra dentro do planejado, tenha condições de disputar a final da Copa do Mundo, marcada para o dia 19, caso o Brasil confirme presença na decisão.

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A informação reforça o cenário de cautela adotado pela comissão técnica após o jogador deixar a partida contra o Japão, na última segunda-feira (30), ainda no intervalo. Na ocasião, Paquetá saiu mancando para os vestiários e foi substituído por Endrick. Apesar de ter passado pela zona mista caminhando normalmente, os exames realizados nesta terça-feira (30) confirmaram a lesão muscular na região posterior da coxa esquerda.

Com o cronograma previsto, Paquetá deve desfalcar a Seleção nas próximas fases do mata-mata. Já está fora do jogo contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, no domingo (5), às 17h, em Nova Jersey. Ficaria fora também da partida pelas quartas de final, no sábado (11), cujo adversário poderá ser a Inglaterra. E muito provavelmente estaria ausente de uma possível semifinal contra a Argentina, no dia 15. O departamento médico da CBF concentrará os esforços para que o meia cumpra cada etapa da recuperação sem acelerar o retorno antes do tempo considerado seguro, reduzindo o risco de uma nova lesão. Como aconteceu com Neymar, que já está à disposição de Carlo Ancelotti, e como vem sendo feito com Raphinha, que ainda não tem previsão de retorno e também não joga contra a Noruega.

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Paquetá terá três fases de tratamento

O tratamento será dividido em fases. Nos primeiros dias, o foco estará na redução do processo inflamatório e na cicatrização da lesão por meio de fisioterapia e controle de carga. Na sequência, o jogador iniciará um trabalho de fortalecimento muscular e preparação física, antes de ser liberado para atividades no campo.

A última etapa do cronograma prevê o retorno gradual aos treinamentos com bola, entre os dias 12 e 15 de julho. Somente após responder bem às atividades técnicas e físicas é que Paquetá poderá ser considerado apto para voltar a atuar.

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A ausência representa uma baixa importante para Carlo Ancelotti. Titular desde o início da Copa, Paquetá vinha exercendo papel fundamental na organização ofensiva da equipe e era uma das principais referências na ligação entre o meio-campo e o ataque. Agora, a comissão técnica precisará buscar alternativas para manter o equilíbrio da equipe enquanto aguarda a recuperação do camisa 20.

Embora o planejamento seja otimista, a participação de Paquetá em uma eventual final dependerá exclusivamente da evolução clínica nos próximos dias. O departamento médico seguirá realizando avaliações constantes antes de qualquer liberação para retorno aos gramados.

Confira a nota oficial da CBF

"O atleta Lucas Paquetá passou, nesta terça-feira, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível."

Lucas Paquetá com Bruno Guimarães na partida contra o Japão: ele deve ficar fora por duas semanas (foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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