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México e Inglaterra voltam a se enfrentar 60 anos após o único duelo em Copas

Único confronto foi na fase de grupos da Copa do Mundo de 1966, vencido pelos ingleses

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
05/07/2026 11:30
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México e Inglaterra vão se enfrentar pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026
México e Inglaterra vão se enfrentar pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Fotos: ALFREDO ESTRELLA / AFP e ROBERTO SCHMIDT / AFP)

A partida entre México e Inglaterra, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, marcará o reencontro das seleções em um Mundial após seis décadas. O histórico entre os países registra apenas um confronto em Copas do Mundo, disputado na edição de 1966, quando os ingleses venceram por 2 a 0 e iniciaram a campanha que terminaria com o único título mundial da história da seleção.

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    No retrospecto geral, as equipes já se enfrentaram nove vezes. A Inglaterra leva ampla vantagem, com seis vitórias, um empate e duas derrotas. O México, por outro lado, nunca venceu os ingleses em solo britânico e conquistou seus únicos triunfos atuando em casa.

    A vitória inglesa no Mundial de 1966

    O único encontro entre Inglaterra e México em Copas do Mundo aconteceu no dia 16 de julho de 1966, no Wembley Stadium, em Londres, pela primeira rodada do Grupo 1.

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    • Diante de sua torcida, a equipe comandada por Alf Ramsey controlou a partida e venceu por 2 a 0. Bobby Charlton abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo, enquanto Roger Hunt ampliou aos 30 da etapa final, garantindo a estreia com vitória.

    A campanha inglesa seguiu de forma consistente ao longo do torneio. Depois de avançar em primeiro lugar no grupo, a seleção eliminou a Argentina nas quartas de final, superou Portugal na semifinal e derrotou a Alemanha Ocidental por 4 a 2, na prorrogação, conquistando o único título mundial de sua história. Já o México foi eliminado ainda na fase de grupos, terminando na terceira colocação da chave.

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    O capitão Bobby Moore ergue a Taça Jules Rimet após a Inglaterra vencer a Alemanha Ocidental em uma final histórica e repleta de polêmicas de arbitragem no Estádio de Wembley
    O capitão Bobby Moore ergue a Taça Jules Rimet após a Inglaterra vencer a Alemanha Ocidental em uma final histórica e repleta de polêmicas de arbitragem no Estádio de Wembley. (Foto: FIFA)

    Retrospecto favorece a Inglaterra

    Além da vitória em 1966, a Inglaterra leva vantagem no histórico geral do confronto. Em nove partidas disputadas entre amistosos e Copa do Mundo, são seis vitórias inglesas, um empate e dois triunfos mexicanos.

    Em território inglês, o domínio é absoluto: cinco jogos e cinco vitórias da seleção da casa. Já no México, os anfitriões venceram duas vezes e houve um empate. O último encontro entre as equipes aconteceu em maio de 2010, quando a Inglaterra venceu por 3 a 1, em amistoso disputado no Wembley Stadium.

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    Agora, 60 anos após o único duelo entre as seleções em Copas do Mundo, ingleses e mexicanos voltam a medir forças no principal torneio do futebol em busca de uma vaga nas quartas de final da edição de 2026.

    México e Inglaterra vão se enfrentar pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026
    México e Inglaterra vão se enfrentar pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 (Fotos: ALFREDO ESTRELLA / AFP e ROBERTO SCHMIDT / AFP)

    Histórico de Inglaterra x México

    DataCompetiçãoResultado

    24/05/2010

    Amistoso

    Inglaterra 3 x 1 México

    24/05/2001

    Amistoso

    Inglaterra 4 x 0 México

    28/03/1997

    Amistoso

    Inglaterra 2 x 0 México

    17/05/1986

    Amistoso

    Inglaterra 3 x 0 México

    09/06/1985

    Amistoso

    México 1 x 0 Inglaterra

    01/06/1969

    Amistoso

    México 0 x 0 Inglaterra

    16/07/1966

    Copa do Mundo

    Inglaterra 2 x 0 México

    10/05/1961

    Amistoso

    Inglaterra 8 x 0 México

    24/05/1959

    Amistoso

    México 2 x 1 Inglaterra

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