Brasil na Copa do Mundo: quem brilhou e quem ficou devendo Lance! analisa desempenho dos 26 convocados da Seleção na Copa

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HOUSTON, TX (EUA) - Após quatro jogos na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira já tem personagens consolidados, surpresas positivas, jogadores em ascensão e outros que ainda buscam seu melhor futebol. Classificado para as oitavas de final após superar o Japão por 2 a 1, o time de Carlo Ancelotti construiu a campanha com atuações de destaque de Vini Jr., Bruno Guimarães e Matheus Cunha, além do crescimento coletivo que transformou um início de Mundial cercado por dúvidas em um cenário de confiança.

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Depois do empate com Marrocos (1 a 1), vitórias sobre Haiti (3 a 0), Escócia (3 a 0) e do triunfo dramático sobre o Japão (2 a 1), o balanço individual mostra quem chega em alta para as oitavas de final do torneio, quem evoluiu ao longo da competição, quem alternou bons e maus momentos e quais jogadores ainda têm uma dívida com a torcida brasileira nas primeiras quatro partidas da Copa do Mundo.

O Lance! fez um ranking para o torcedor analisar e tirar as suas próprias conclusões. Confira abaixo as avalições da Seleção Brasileira.

Os protagonistas

Vini Jr é um dos protagonistas da Seleção na Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Vini Jr

O melhor jogador do Brasil até aqui. Quatro gols, três prêmios de melhor em campo e atuações decisivas contra Marrocos, Haiti e Escócia. Assumiu a responsabilidade técnica da equipe e finalmente parece viver sua versão mais dominante com a camisa da Seleção.

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Bruno Guimarães

Líder de assistências da Copa do Mundo, com quatro passes para gol. O cérebro do meio-campo brasileiro. Marca, organiza, distribui o jogo e dita o ritmo da equipe. Tem sido o jogador mais regular da competição.

Matheus Cunha

Fechou a chave de grupos em alta, com os três gols marcados. Diante do Japão teve atuação apenas razoável. Mas segue em alta na Copa.

Marquinhos

Regularidade absoluta. Seguro nos duelos, eficiente nas coberturas e cada vez mais líder dentro de campo. O capitão transmite tranquilidade ao sistema defensivo.

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Muito bem e em alta

Alisson

Fez boas defesas nas três partidas da fase de grupos. Não teve culpa nos dois gols sofridos pelo Brasil até aqui e ainda salvou a equipe nos jogos contra Marrocos, Haiti e Escócia.

Douglas Santos

Uma das maiores surpresas positivas. Ganhou a vaga de titular antes da estreia e respondeu com atuações seguras e consistentes. Forte defensivamente e participativo no apoio ao ataque, virou peça importante do sistema.

Cresceram durante a Copa

Rayan

Entrou após a lesão de Raphinha. Sentiu a estreia em Copa do Mundo, mas cumpriu a função tática exigida pelo treinador. Subiu de produção nas vitória sobre Escócia e Japão.

Gabriel Magalhães

Começou a Copa do Mundo com erro importante no gol marroquino, mas respondeu com personalidade. Tem mostrado segurança na sequência do Mundial.

Mais altos do que baixos

Danilo

Fez uma excelente fase de grupos, mostrando regularidade. Falhou no gol do Japão ao errar uma saída de bola da equipe nacional.

Casemiro

Iniciou mal a Copa, subiu de produção e fez um jogo apenas razoável diante do Japão. O gol coroou o esforço do jogador, um dos pilares da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti.

Lucas Paquetá

Saiu muito pressionado da estreia após uma atuação ruim. Evoluiu bastante na segunda rodada, seguiu subindo de produção na partida seguinte, contra a Escócia. Porém, voltou a ter atuação de altos e baixos diante dos japoneses.

Pouco tempo, mas boas credenciais

Gabriel Martinelli comemora gol do Brasil marcado contra o Japão (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Neymar

Atuou por cerca de 20 minutos diante da Escócia. Ainda sentiu a falta de ritmo de jogo, mas o torcedor ainda esperar ver o Neymar dos áureos tempos da Seleção Brasileira.

Gabriel Martinelli

Até o jogo desta segunda-feira (29) diante do Japão, Martinelli tinha jogado poucos minutos. Diante dos japoneses, ele foi decisivo e marcou o gol da classificação nos acréscimos.

Fabinho

Ainda sem conseguir mostrar muito. Entrou sempre que requisitado e deu conta do recado.

Nem lá nem cá

Éderson

Entrou por poucos minutos na partida diante do Haiti e pouco pode fazer em campo.

Alex Sandro

Teve poucos minutos durante a Copa do Mundo.

Danilo Santos

Teve poucos minutos, porém segue valorizado internamente pela comissão técnica.

Em viés de baixa

Igor Thiago

A estreia não foi boa. Tem características interessantes como referência de área, mas ainda não conseguiu transformar isso em produção efetiva na Copa do Mundo. Não foi mais utilizado por Ancelotti após o jogo com Marrocos.

Endrick

Era o principal pedido do torcedor. Entrou em três jogos da Copa do Mundo, mas ainda não correspondeu às expectativas.

Luiz Henrique

Recebeu poucos minutos contra o Marrocos e praticamente não conseguiu influenciar o jogo. Não voltou a ser utilizado na Copa.

Ibañez

Surpreendeu ao aparecer entre os titulares contra o Marrocos, mas demonstrou nervosismo. Levou cartão amarelo cedo, correu riscos e acabou perdendo espaço para Danilo na sequência.

Ficou devendo

Raphinha

Não conseguiu reproduzir o futebol apresentado no Barcelona e teve dificuldades nas duas partidas disputadas na Copa. Para piorar, deixou o campo lesionado contra o Haiti e ainda não tem previsão de volta na Seleção Brasileira.

Quem ainda não jogou na Copa do Mundo: os goleiros Weverton e Ederson, e os zagueiros Bremer e Léo Pereira.

Quando é o próximo jogo do Brasil?

O próximo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no domingo, dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O time de Carlo Ancelotti aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que será definido nesta terça-feira (30).

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