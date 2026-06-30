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Brasil na Copa do Mundo: quem brilhou e quem ficou devendo

Lance! analisa desempenho dos 26 convocados da Seleção na Copa

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados Especiais
30/06/2026 09:07
Atualizado há 10 horas
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Seleção posada para o jogo contra o Japão, em Houston
Seleção posada para o jogo contra o Japão, em Houston (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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HOUSTON, TX (EUA) - Após quatro jogos na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira já tem personagens consolidados, surpresas positivas, jogadores em ascensão e outros que ainda buscam seu melhor futebol. Classificado para as oitavas de final após superar o Japão por 2 a 1, o time de Carlo Ancelotti construiu a campanha com atuações de destaque de Vini Jr., Bruno Guimarães e Matheus Cunha, além do crescimento coletivo que transformou um início de Mundial cercado por dúvidas em um cenário de confiança.

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  • Seleção Brasileira posada para o jogo contra o Japão, em Houston, nos Estados Unidos

    Análise: Brasil de Ancelotti mostra evolução e avança às oitavas

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    • Depois do empate com Marrocos (1 a 1), vitórias sobre Haiti (3 a 0), Escócia (3 a 0) e do triunfo dramático sobre o Japão (2 a 1), o balanço individual mostra quem chega em alta para as oitavas de final do torneio, quem evoluiu ao longo da competição, quem alternou bons e maus momentos e quais jogadores ainda têm uma dívida com a torcida brasileira nas primeiras quatro partidas da Copa do Mundo.

    O Lance! fez um ranking para o torcedor analisar e tirar as suas próprias conclusões. Confira abaixo as avalições da Seleção Brasileira.

    Os protagonistas

    Vini Jr sorri durante o treino da Seleção Brasileira
    Vini Jr é um dos protagonistas da Seleção na Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
  • Elliot Anderson, de branco, em ação pela Inglaterra na Copa do Mundo

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    • Vini Jr

    O melhor jogador do Brasil até aqui. Quatro gols, três prêmios de melhor em campo e atuações decisivas contra Marrocos, Haiti e Escócia. Assumiu a responsabilidade técnica da equipe e finalmente parece viver sua versão mais dominante com a camisa da Seleção.

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    Bruno Guimarães

    Líder de assistências da Copa do Mundo, com quatro passes para gol. O cérebro do meio-campo brasileiro. Marca, organiza, distribui o jogo e dita o ritmo da equipe. Tem sido o jogador mais regular da competição.

    Matheus Cunha

    Fechou a chave de grupos em alta, com os três gols marcados. Diante do Japão teve atuação apenas razoável. Mas segue em alta na Copa.

    Marquinhos

    Regularidade absoluta. Seguro nos duelos, eficiente nas coberturas e cada vez mais líder dentro de campo. O capitão transmite tranquilidade ao sistema defensivo.

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    Muito bem e em alta

    Alisson

    Fez boas defesas nas três partidas da fase de grupos. Não teve culpa nos dois gols sofridos pelo Brasil até aqui e ainda salvou a equipe nos jogos contra Marrocos, Haiti e Escócia.

    Douglas Santos

    Uma das maiores surpresas positivas. Ganhou a vaga de titular antes da estreia e respondeu com atuações seguras e consistentes. Forte defensivamente e participativo no apoio ao ataque, virou peça importante do sistema.

    Cresceram durante a Copa

    Rayan

    Entrou após a lesão de Raphinha. Sentiu a estreia em Copa do Mundo, mas cumpriu a função tática exigida pelo treinador. Subiu de produção nas vitória sobre Escócia e Japão.

    Gabriel Magalhães

    Começou a Copa do Mundo com erro importante no gol marroquino, mas respondeu com personalidade. Tem mostrado segurança na sequência do Mundial.

    Mais altos do que baixos

    Danilo

    Fez uma excelente fase de grupos, mostrando regularidade. Falhou no gol do Japão ao errar uma saída de bola da equipe nacional.

    Casemiro

    Iniciou mal a Copa, subiu de produção e fez um jogo apenas razoável diante do Japão. O gol coroou o esforço do jogador, um dos pilares da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti.

    Lucas Paquetá

    Saiu muito pressionado da estreia após uma atuação ruim. Evoluiu bastante na segunda rodada, seguiu subindo de produção na partida seguinte, contra a Escócia. Porém, voltou a ter atuação de altos e baixos diante dos japoneses.

    Pouco tempo, mas boas credenciais

    Contra o Japão, Martinelli de boca aberta em movimento com camisa amarela e short azul
    Gabriel Martinelli comemora gol do Brasil marcado contra o Japão (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Neymar

    Atuou por cerca de 20 minutos diante da Escócia. Ainda sentiu a falta de ritmo de jogo, mas o torcedor ainda esperar ver o Neymar dos áureos tempos da Seleção Brasileira.

    Gabriel Martinelli

    Até o jogo desta segunda-feira (29) diante do Japão, Martinelli tinha jogado poucos minutos. Diante dos japoneses, ele foi decisivo e marcou o gol da classificação nos acréscimos.

    Fabinho

    Ainda sem conseguir mostrar muito. Entrou sempre que requisitado e deu conta do recado.

    Nem lá nem cá

    Éderson

    Entrou por poucos minutos na partida diante do Haiti e pouco pode fazer em campo.

    Alex Sandro

    Teve poucos minutos durante a Copa do Mundo.

    Danilo Santos

    Teve poucos minutos, porém segue valorizado internamente pela comissão técnica.

    Em viés de baixa

    Igor Thiago

    A estreia não foi boa. Tem características interessantes como referência de área, mas ainda não conseguiu transformar isso em produção efetiva na Copa do Mundo. Não foi mais utilizado por Ancelotti após o jogo com Marrocos.

    Endrick

    Era o principal pedido do torcedor. Entrou em três jogos da Copa do Mundo, mas ainda não correspondeu às expectativas.

    Luiz Henrique

    Recebeu poucos minutos contra o Marrocos e praticamente não conseguiu influenciar o jogo. Não voltou a ser utilizado na Copa.

    Ibañez

    Surpreendeu ao aparecer entre os titulares contra o Marrocos, mas demonstrou nervosismo. Levou cartão amarelo cedo, correu riscos e acabou perdendo espaço para Danilo na sequência.

    Ficou devendo

    Raphinha

    Não conseguiu reproduzir o futebol apresentado no Barcelona e teve dificuldades nas duas partidas disputadas na Copa. Para piorar, deixou o campo lesionado contra o Haiti e ainda não tem previsão de volta na Seleção Brasileira.

    Quem ainda não jogou na Copa do Mundo: os goleiros Weverton e Ederson, e os zagueiros Bremer e Léo Pereira.

    Quando é o próximo jogo do Brasil?

    O próximo compromisso da Seleção Brasileira na Copa do Mundo será no domingo, dia 5 de julho, às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O time de Carlo Ancelotti aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que será definido nesta terça-feira (30).

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