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Brasil dá susto, mas vira contra o Japão no fim e avança na Copa

Casemiro e Gabriel Martinelli marcam os gols da vitória brasileira

PorMarcio DolzanEnviado Especial
29/06/2026 16:03
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Brasil comemora gol de Casemiro contra o Japao
Jogadores do Brasil comemoram gol de Casemiro (Foto: AFP)

HOUSTON, TX (EUA) - Foi no sufoco! Com gol de Gabriel Martinelli aos 50 minutos do segundo tempo, o Brasil virou sobre o Japão por 2 a 1 em Houston neste segunda-feira (29) e se classificou às oitavas de final da Copa do Mundo. Sano abriu o placar para os japoneses, enquanto Casemiro marcou o primeiro da Seleção no início do segundo tempo. Agora, o Brasil espera o vencedor de Costa do Marfim x Noruega, que se enfrentam nesta terça-feira, para saber quem será o próximo adversário.

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    Há 39 minutos

    • Como foi Brasil 2 x 1 Japão

    Brasil sucumbe à pausa para hidratação no 1º tempo

    O Brasil começou melhor diante do Japão. Com as linhas avançadas, incluindo Marquinhos e Gabriel Magalhães jogando à frente da divisória do gramado, a Seleção não deixou os japoneses saírem do campo de defesa. E o time do técnico Hajime Moriyasu nem estava disposto a isso: tinha três zagueiros e seis no meio-campo. A intenção era clara: jogara no erro do Brasil.

    A situação mudou muito aos 22 minutos, quando houve a pausa para hidratação. Aí foi a vez de o Japão voltar com as linhas avançadas, não deixando Brasil sair do campo de defesa. Foram minutos e mais minutos com a Seleção rodando a bola no entorno da própria área. Numa dessas, Danilo errou passe no meio-campo, Sano interceptou e os japoneses avançaram com três em velocidade, abrindo a defesa brasileiro. O próprio Sano bateu rasteiro no canto direito de Alisson, abrindo o placar.

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    Brasil pressiona no segundo tempo e busca a virada contra o Japão

    Carlo Ancelotti mexeu na Seleção no intervalo. Sacou Lucas Paquetá, que deixara o campo mancando, e colocou Endrick. O atacante deu mais movimentação ao ataque, e o time como um todo melhorou. Rayan passou a aparecer na direita, Vini Jr voltou a ser perigoso pela esquerda e Casemiro, que até então fazia partida ruim, se redimiu: aos 9, Gabriel Magalhães cruzou da esquerda no segundo pau, e o volante cabeceou para empatar.

    O Brasil seguiu pressionando, principalmente na base dos cruzamentos à área. Mas foi quando colocou a bola no chão que chegou ao gol da virada: aos 50, Rayan recuperou a bola e tocou para Bruno Guimarães, que deu a quarta assistência nesta Copa do Mundo para o gol salvador de Gabriel Martinelli.

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    Bruno Guimarães e Casemiro durante Brasil x Japão pela Copa do Mundo
    Casemiro foi personagem do jogo: errou no primeiro tempo, mas também marcou gol (Foto: Paul Ellis/AFP)

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    Visão do Lance!

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    Aconteceu aos 29, quando Danilo tentou passe rasteiro no meio campo e entregou a bola nos pés de Sano. O jogador avançou com o corredor livre e chutou para o gol.

    Deu aula 🏅

    Vini Jr mais uma vez foi o diferencial técnico da Seleção. Fez um verdadeiro carnaval pelo lado esquerdo do campo.

    Ficou abaixo 📉

    Danilo, com erro bobo de passe no meio campo, que por pouco não custou a classificação brasileira.

    Ei, juiz!📣

    Maurizio Mariani deixou de marcar duas faltas em Matheus Cunha no primeiro tempo, uma em cada ponta do campo.

    Não vou ver isso sozinho 👀

    O lance mais bonito do jogo foi protagonizado por Vini Jr. Aos 12 do segundo tempo, ele deu uma caneta num adversário, deixou toda a marcação para trás e chutou em curva no canto, mas a bola bateu na trave.

    ✅ FICHA TÉCNICA
    Brasil 2 x 1 Japão
    Copa do Mundo - 2ª Fase - 16 avos de final

    📅 Data e hora: segunda-feira, 29 de junho de 2026, às 14h (de Brasília)
    📍 Local: NRG Stadium, em Houston (EUA)
    🥅 Gols: Sano (29'/1ºT); Casemiro (9'/2ºT) e Gabriel Martinelli (50'/2ºT)
    🟨 Cartões amarelos: Sano, Kamada, Suzuki (JAP); Casemiro, Danilo (BRA)
    🏟️ Público: 68.777 presentes

    BRASIL (Técnico: Carlo Ancelotti)
    Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro (Fabinho), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Endrick); Rayan, Vini Jr e Matheus Cunha (Gabriel Martinelli).

    JAPÃO (Técnico: Hajime Moriyasu)
    Zion Suzuki; Taniguchi, Hiroki Ito e Tomiyasu; Doan (Sugawara), Maeda, Nakamura (Suzuki), Junya Ito (Machino), Kamada (Tanaka) e Sano; Ueda

    🧑‍⚖️ Árbitro: Maurizio Mariani, auxiliado por Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (trio italiano)

    Tudo sobre

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