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Seleção confirma lesão de Raphinha, que vira desfalque na Copa do Mundo

Atacante passará por 'tratamento intensivo'; CBF não deu prazo para recuperação

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
20/06/2026 17:20
Atualizado há 1 minutos
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Raphinha havia se recuperado de uma lesão no Barcelona recentemente (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
Raphinha sofreu nova lesão muscular na coxa direita (Foto: Jewel Samad/AFP)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - A Seleção Brasileira confirmou no fim da tarde deste sábado (20) que o atacante Raphinha está com lesão muscular na coxa direita. O jogador, que se lesionou no primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, passará por "protocolo de tratamento intensivo" e seguirá com a delegação na Copa do Mundo. Os médicos da Seleção não informaram o prazo previsto para recuperação.

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    No fim de março, Raphinha também sentiu a coxa direita, na derrota do Brasil por 2 a 1 para a França em amistoso disputado nos Estados Unidos. Na ocasião, ele ficou cinco semanas afastado dos jogos.

    Nessa sexta-feira (19), Raphinha sentiu o músculo posterior da coxa direita aos 39 minutos da partida com os haitianos. Ele sentou no gramado e acabou substituído por Rayan. Na zona mista após a partida, companheiros de equipe deixavam transparecer preocupação, principalmente pelo fato de o atacante ter tido histórico recente de lesão na coxa direita.

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    Vale lembrar que a comissão técnica do Brasil não pode mais substituir nenhum jogador por contusão, à exceção dos goleiros. Pelo regulamento da Copa do Mundo, o prazo máximo para alterar a lista de jogadores convocados se encerrou na sexta-feira (12), véspera da estreia do Brasil no Mundial.

    Confira nota da Seleção sobre Raphinha

    "O atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível."

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    Raphinha durante jogo da Seleção com o Haiti, pela 2ª rodada da Copa do Mundo
    Com lesão na coxa, Raphinha vira desfalque e pode não jogar mais a Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

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