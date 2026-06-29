Provocação de Neymar após Brasil x Japão vira assunto: 'Inevitável' Jogador não entrou na partida dos 16 avos

Após a classificação da Seleção Brasileira às oitavas de final da Copa do Mundo, o atacante Neymar usou as redes sociais para cobrar o economista Joachim Klement, o 'guru' que havia previsto a eliminação do Brasil no confronto da segunda fase.

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Nas redes sociais, torcedores apoiaram a atitude do camisa 10 e falaram que é inevitável o resultado contra a pentacampeã. Veja a repercussão:

O GURU QUE NÃO SABE DE NADAAA!!! VAMOOOOOOOO!!!! — Braian 🇧🇷 | ♿️ (@braiangtr) June 29, 2026

o Neymar twitteiro está de volta!!!!!!!!

ESSA COPA VAI SER NOSSA — Arthurˢᶠᶜ (@arthurmitusfc) June 29, 2026

O inevitável sempre acontece, voltem sempre. pic.twitter.com/qB6ip9OoSN — vinnimagalhaes07 (@vinnimagalhaes0) June 29, 2026

Botou na mesa e mandou o "guru" calcular essa, te amo muito pic.twitter.com/9AnBrbuWkG — Heat Maxey COM GIANNIS🇬🇷 (@MaxeyDeMiami0) June 29, 2026

"Sr. Joachim Klement... Favor tentar na próxima Copa 😉", escreveu o camisa 10 em seu perfil. Klement ganhou notoriedade por acertar os campeões das edições de 2014, 2018 e 2022, mas o modelo matemático dele falhou ao apontar que os japoneses eliminariam o time de Carlo Ancelotti.

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O analista utiliza variáveis como PIB per capita, tamanho da população e temperatura para basear seus palpites. Para este ano, o matemático previu que a Holanda será a grande campeã do mundo pela primeira vez.

Como foi a partida entre Brasil 2 x 1 Japão?

O Brasil começou melhor diante do Japão. Com as linhas avançadas, incluindo Marquinhos e Gabriel Magalhães jogando à frente da divisória do gramado, a Seleção não deixou os japoneses saírem do campo de defesa. E o time do técnico Hajime Moriyasu nem estava disposto a isso: tinha três zagueiros e seis no meio-campo. A intenção era clara: jogar no erro do Brasil.

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A situação mudou muito aos 22 minutos, quando houve a pausa para hidratação. Aí foi a vez de o Japão voltar com as linhas avançadas, não deixando Brasil sair do campo de defesa. Foram minutos e mais minutos com a Seleção rodando a bola no entorno da própria área. Numa dessas, Danilo errou passe no meio-campo, Sano interceptou e os japoneses avançaram com três em velocidade, abrindo a defesa brasileiro. O próprio Sano bateu rasteiro no canto direito de Alisson, abrindo o placar.

Casemiro foi personagem do jogo: errou no primeiro tempo, mas também marcou gol (Foto: Paul Ellis/AFP)

Carlo Ancelotti mexeu na Seleção no intervalo. Sacou Lucas Paquetá, que deixara o campo mancando, e colocou Endrick. O atacante deu mais movimentação ao ataque, e o time como um todo melhorou. Rayan passou a aparecer na direita, Vini Jr voltou a ser perigoso pela esquerda e Casemiro, que até então fazia partida ruim, se redimiu: aos 9, Gabriel Magalhães cruzou da esquerda no segundo pau, e o volante cabeceou para empatar.

O Brasil seguiu pressionando, principalmente na base dos cruzamentos à área. Mas foi quando colocou a bola no chão que chegou ao gol da virada: aos 50, Rayan recuperou a bola e tocou para Bruno Guimarães, que deu a quarta assistência nesta Copa do Mundo para o gol salvador de Gabriel Martinelli.

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