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Provocação de Neymar após Brasil x Japão vira assunto: 'Inevitável'

Jogador não entrou na partida dos 16 avos

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 18:41
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Neymar, de amarelo, ao lado de Ederson, de roxo, na entrada de campo acompanhado de Igor Thiago e Fabinho, camisa 17
Neymar ao lado de Ederson durante entrada da Seleção Brasileira para execução do hino nacional (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Após a classificação da Seleção Brasileira às oitavas de final da Copa do Mundo, o atacante Neymar usou as redes sociais para cobrar o economista Joachim Klement, o 'guru' que havia previsto a eliminação do Brasil no confronto da segunda fase.

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    Nas redes sociais, torcedores apoiaram a atitude do camisa 10 e falaram que é inevitável o resultado contra a pentacampeã. Veja a repercussão:

    "Sr. Joachim Klement... Favor tentar na próxima Copa 😉", escreveu o camisa 10 em seu perfil. Klement ganhou notoriedade por acertar os campeões das edições de 2014, 2018 e 2022, mas o modelo matemático dele falhou ao apontar que os japoneses eliminariam o time de Carlo Ancelotti.

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    O analista utiliza variáveis como PIB per capita, tamanho da população e temperatura para basear seus palpites. Para este ano, o matemático previu que a Holanda será a grande campeã do mundo pela primeira vez.

    Como foi a partida entre Brasil 2 x 1 Japão?

    O Brasil começou melhor diante do Japão. Com as linhas avançadas, incluindo Marquinhos Gabriel Magalhães jogando à frente da divisória do gramado, a Seleção não deixou os japoneses saírem do campo de defesa. E o time do técnico Hajime Moriyasu nem estava disposto a isso: tinha três zagueiros e seis no meio-campo. A intenção era clara: jogar no erro do Brasil.

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    A situação mudou muito aos 22 minutos, quando houve a pausa para hidratação. Aí foi a vez de o Japão voltar com as linhas avançadas, não deixando Brasil sair do campo de defesa. Foram minutos e mais minutos com a Seleção rodando a bola no entorno da própria área. Numa dessas, Danilo errou passe no meio-campo, Sano interceptou e os japoneses avançaram com três em velocidade, abrindo a defesa brasileiro. O próprio Sano bateu rasteiro no canto direito de Alisson, abrindo o placar.

    Casemiro foi personagem do jogo: errou no primeiro tempo, mas também marcou gol
    Casemiro foi personagem do jogo: errou no primeiro tempo, mas também marcou gol (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Carlo Ancelotti mexeu na Seleção no intervalo. Sacou Lucas Paquetá, que deixara o campo mancando, e colocou Endrick. O atacante deu mais movimentação ao ataque, e o time como um todo melhorou. Rayan passou a aparecer na direita, Vini Jr voltou a ser perigoso pela esquerda e Casemiro, que até então fazia partida ruim, se redimiu: aos 9, Gabriel Magalhães cruzou da esquerda no segundo pau, e o volante cabeceou para empatar.

    O Brasil seguiu pressionando, principalmente na base dos cruzamentos à área. Mas foi quando colocou a bola no chão que chegou ao gol da virada: aos 50, Rayan recuperou a bola e tocou para Bruno Guimarães, que deu a quarta assistência nesta Copa do Mundo para o gol salvador de Gabriel Martinelli.

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