Às vésperas da Copa, lesões complicam lista de Ancelotti para o Mundial
Treinador teve de reformular lista para os amistosos contra França e Croácia
À medida que a Copa do Mundo se aproxima, o tempo para garantir a vaga entre os convocados do Brasil para disputar o Mundial se esgota. E o desafio para os jogadores agora é manter o sonho de ir para a Copa sem que uma lesão atrapalhe os planos.
Com grupo reduzido, Brasil começa preparação para amistoso contra a França
Para esta Data Fifa de março, quando o Brasil enfrentará a França, dia 26, às 17h (horário de Brasília) e Croácia, dia 31, às 21h30 (horário de Brasília), o técnico Carlo Ancelotti teve de mudar o planejamento e sentiu o impacto direto das lesões afetar sua estratégia em seus últimos dias de observação antes da divulgação da lista final para o mundial - prevista para acontecer em 19 de maio.
O italiano, que já tem a lista bem encaminhada, tinha como ideia sair destes confrontos com quase tudo garantido, mas viu sua espinha dorsal sofrer um duro golpe antes dos jogos contra franceses e croatas.
Alisson, que tem vaga garantida e é tido como titular absoluto, fica mais uma vez de fora e corre contra o tempo para estar em forma no Mundial. Caso parecido com o do zagueiro Éder Militão. O jogador, que agradou Ancelotti atuando na lateral direita contra a Coreia do Sul, sofreu uma ruptura do bíceps femoral e tenta provar que estará apto a tempo de ficar com a vaga.
Gabriel Magalhães, outro titular, saiu com dores após a final da Copa da Liga Inglesa entre Arsenal e Manchester City e foi cortado. O lateral-esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, sofreu uma lesão muscular na coxa no jogo contra o Corinthians, também no último domingo, e deu lugar ao jovem Kaiki, do Cruzeiro.
Para acelerar a recuperação, o volante Bruno Guimarães - peça fundamental no meio de campo de Ancelotti - voltou ao Brasil e recorreu ao departamento médico da Seleção para solucionar um problema na coxa esquerda. Primeiro ele treinou no Atlético-MG, sob a supervisão do médico Rodrigo Lasmar, chefe do departamento médico da CBF, depois passou uns dias no Botafogo, aprimorando a parte física.
Outra baixa significativa para esta convocação foi o atacante Estêvão. Artilheiro da "Era Ancelotti" com cinco gols, o jogador do Chelsea-ING, foi preservado pela comissão técnica após voltar de lesão recentemente. Isso sem contar Rodrygo, fora da Copa do Mundo após romper o ligamento cruzado do joelho direito.
Com isso, quem corria por fora ganhou uma chance de ouro para poder demonstrar suas qualidades para Carlo Ancelotti. Hugo Souza, Léo Pereira, Ibañez, Bremer, Kaiki, Gabriel Sara, Rayan e Igor Thiago têm a oportunidade de colocar uma dúvida na cabeça de Ancelotti, visando estarem na lista final para a Copa do Mundo.
