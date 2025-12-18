Eder Militão desembarca no Rio de Janeiro (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

O zagueiro Éder Militão desembarcou no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (18) em meio a mais um capítulo delicado de sua carreira recente. De muletas, o defensor chegou acompanhado da esposa, Tainá Castro, chamando a atenção no saguão do aeroporto. O semblante sério refletia o momento de recuperação que o jogador do Real Madrid volta a enfrentar após nova lesão sofrida na temporada europeia.

continua após a publicidade

Militão, que desembarcou minutos antes da delegação do Flamengo, que estava retornando da Copa Interncontinental, disputada no Catar, se machucou durante a derrota do Real Madrid para o Celta de Vigo, em partida válida pelo Campeonato Espanhol. Aos 20 minutos de jogo, o zagueiro deixou o campo com dores intensas na parte posterior da coxa esquerda, logo após impedir uma chance clara de gol do adversário. O lance, inicialmente tratado como uma contusão muscular, ganhou contornos mais graves após exames realizados pelo departamento médico do clube espanhol.

Em comunicado oficial, o Real Madrid informou que Éder Militão foi diagnosticado com uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda, com envolvimento do tendão proximal. A lesão exige tratamento cuidadoso e afastamento prolongado dos gramados, o que explica a chegada do jogador ao Brasil utilizando muletas e adotando cautela nos movimentos.

continua após a publicidade

O novo problema físico faz com que Militão volte a conviver com dificuldades que têm marcado os últimos anos de sua trajetória. Desde a ruptura do ligamento cruzado anterior, sofrida em 2023, o zagueiro acumulou seis lesões diferentes. Nesse período, esteve disponível em apenas 46 das 143 partidas disputadas pelo Real Madrid, número que evidencia a sequência de interrupções e processos de recuperação enfrentados pelo defensor.

Apesar do histórico recente, Militão vinha sendo avaliado internamente como o zagueiro mais regular da temporada atual antes da nova lesão. O desempenho consistente havia recolocado o brasileiro como peça importante no sistema defensivo, sob o comando de Xabi Alonso. No entanto, o treinador espanhol não poderá contar com o atleta por um período estimado entre três e quatro meses.

continua após a publicidade

A ausência acontece em um momento sensível do calendário europeu. Além disso, o tempo de recuperação acende um sinal de alerta também pensando no ciclo da Copa do Mundo de 2026, já que a comissão técnica da Seleção Brasileira acompanha de perto a situação física do jogador.

No Rio de Janeiro, Militão inicia mais uma etapa de cuidados e recuperação, cercado pela família, em busca de retomar a continuidade necessária para voltar a atuar em alto nível após mais um problema físico.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional