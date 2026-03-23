Da feira à Seleção, Igor Thiago vira aposta de Ancelotti e sonha com vaga na Copa do Mundo

Igor Thiago é uma das principais apostas de Carlo Ancelotti para os amistosos do Brasil contra a França e Croácia, dias 26 e 31 de março, respectivamente. O jogador, de 24 anos, destaque na atual edição da Premier League, teve de superar uma infância de dificuldades para poder ter uma chance de estar na Seleção Brasileira.

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— Estar aqui é o maior sonho da minha vida. É a maior realização da minha vida. Nem parece que é real. Quando eu acordar amanhã, vai ser real? É um sentimento que não tem como descrever, só quem vive este momento e está aqui vai saber do que estou falando — afirmou o atacante.

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Nascido no Distrito Federal, Igor Thiago perdeu o pai aos 13 anos e passou a ter de trabalhar para poder ajudar a mãe com as despesas de casa. O garoto então passou a dividir o sonho de ser jogador profissional com as mais diferentes ocupações.

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— Quando criança, trabalhei muito na feira, em lava-jato, fui panfleteiro, já capinei lote demais quando era mais novo, fui servente de pedreiro também, e esses trabalhos me ajudaram a ser o homem que sou hoje, a formar o meu caráter, a valorizar as coisas simples da vida e a desfrutar de cada momento e de cada pessoa. Tento aproveitar o máximo possível, porque me traz à memória o que passei no passado, as dificuldades que tive, e isso só me dá a sensação de que tenho que aproveitar este momento único na minha vida — recordou Igor Thiago.

No Campeonato Inglês, o camisa 9 do Brentford já foi às redes 19 vezes, atrás apenas do norueguês Erling Haaland. Se futebol é momento, Igor Thiago tem números e boa fase que o credenciam a disputar um lugar entre os 26 nomes que Ancelotti vai levar para a Copa do Mundo.

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Igor Thiago cumprimenta Carlo Ancelotti na chegada à Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

— Essas oportunidades estão vindo no momento em que tenho que dar tudo de mim, tenho que mostrar as minhas características e as minhas qualidades em cada treino e em cada jogo. Mostrar que estou pronto para essa chance, mostrar minha garra e determinação e mostrar que as oportunidades que aproveitei no passado, em nome de Jesus, vou aproveitar aqui também. Quero aprender também com grandes jogadores que aqui estão, o que torna as coisas ainda mais fáceis — explicou.

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Revelado pelo Cruzeiro, após passagem pelo Verê, clube do interior do Paraná, o jogador rodou pela Bulgária e Bélgica antes de brilhar na Inglaterra, e agora exalta a chance de poder vestir a camisa da Seleção.

— É uma sensação incrível, que não tem como descrever. Só vivendo e passando por isso para poder sentir esse momento, a forma como todos te recebem e te deixam à vontade é incrível. É algo que você se sente como se estivesse em casa, todo mundo te dando uma moral, te ajuda. Ver jogadores que eu só via pela televisão é uma sensação ainda mais incrível. Não tem como descrever o que estou sentindo no momento. É o Ancelotti, não tem palavras, não tem o que eu falar. É um treinador vitorioso, que tem uma experiência absurda. Em cada momento que eu estiver com ele, se eu puder adquirir 1% daquilo que ele tem para falar comigo, sem dúvida vou aproveitar — completou.