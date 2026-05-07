Botafogo x Racing gera recado a Carlo Ancelotti: 'Maior crime'

O Botafogo venceu o Racing por 2 a 1, na última quarta-feira (6), no Nilton Santos, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana. Para a ocasião, um dos destaques da partida foi o volante Danilo, que marcou o gol da vitória do Glorioso. Diante do cenário, torcedores pediram o atleta na Copa do Mundo.

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➡️ Veja gols de Botafogo x Racing: Danilo bota faz o segundo do Glorioso

Nas redes sociais, foi possível ver uma mobilização da torcida brasileira pedindo a convocação do camisa 8. Vale destacar, que Carlo Ancelotti acompanhou o confronto entre Botafogo e Racing diretamente do estádio, e um dos jogadores observados foi Danilo.

O volante do Glorioso vive temporada de destaque na equipe. Recentemente, ele foi convocado para os últimos amistosos da Seleção Brasileira, tendo marcado um gol contra a Croácia, na última Data Fifa.

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Veja a repercussão abaixo:

Danilo comemora gol pelo Botafogo diante do Racing (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Como foi Botafogo x Racing?

Texto por: Maurício Luz

O primeiro tempo no Nilton Santos foi de poucas chances para Botafogo e Racing. Os visitantes tiveram mais a posse de bola, mas foi o Alvinegro quem mais tentou ações ofensivas, com dificuldades para criar diante da marcação argentina. O único gol da etapa saiu aos 18 minutos, quando Di Césare desviou contra o próprio patrimônio após passe de Medina. O Racing chegou algumas vezes ao ataque e exigiu intervenções de Neto, mas o jogo teve poucas oportunidades claras até o intervalo.

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O Racing voltou do intervalo pressionando e logo chegou ao empate. Rojas recebe com liberdade pela esquerda e cruza para Adrián Martínez, que aproveita desatenção de Ferraresi e cabeceia para o fundo do gol. Os argentinos seguiram pressionando, e Neto trabalhou para evitar a virada. Mesmo com o adversário melhor, o Botafogo aproveitou a chance que teve: após bate-rebate na área, a bola sobrou para Matheus Martins, que ajeitou para Danilo bater de primeira da entrada da área. A finalização não foi tão forte, mas o goleiro Cambeses falhou e aceitou o segundo gol alvinegro. O goleiro argentino ainda foi expulso nos acréscimos da partida por colocar a mao na bola fora da área.

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