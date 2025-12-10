Considerado um dos pilares do sistema defensivo tanto do instável Real Madrid no início da gestão de Xabi Alonso quanto da promissora equipe conduzida por Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, Éder Militão figurava entre os principais zagueiros do futebol mundial em 2025/26 até ser novamente abatido por um antigo fantasma: os recorrentes problemas físicos.

Embora atletas de alto rendimento convivam naturalmente com lesões, o caso dele levanta dúvidas sobre o tempo de recuperação e a possibilidade de estar apto para a Copa do Mundo, prevista para começar em junho de 2026. Diante desse cenário, o Lance! apresenta o contexto necessário para compreender a gravidade da situação física do brasileiro.

Histórico recente 🚨

Para compreender a atual condição física de Militão, é necessário revisitar o histórico recente de sua carre. No clube desde 2019, o camisa 3 ficou fora de 67% das partidas do Madrid nas últimas três temporadas, incluindo a atual, com média aproximada de 66 minutos por jogo.

Após a nova lesão muscular sofrida no último domingo (7), o índice tende a aumentar. Durante o confronto contra o Celta de Vigo pela 16ª rodada da La Liga, quando deixou o campo aos 20 minutos depois de evitar uma chance clara do adversário. O diagnóstico foi uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda, acompanhada de danos no tendão. Éder vivia um dos melhores momentos de sua carreira nesta temporada, com 16 atuações em 21 jogos — 15 como titular — e apenas duas substituições.

Éder Militão, do Real Madrid, calça a chuteira durante a partida contra o Athletic Bilbao, válida pela La Liga 2025/26 (Foto: Ander Gillenea/AFP)

Caso a caso 👨‍⚖️

A primeira grande lesão da carreira de Militão ocorreu em agosto de 2023, na partida entre Real e Athletic Bilbao pela abertura da La Liga, quando sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e permaneceu afastado até 31 de março de 2024. Aquela temporada, a de 2023/24, foi a mais difícil para o defensor, que participou de apenas 13 dos 55 jogos do clube.

Embora tenha iniciado 2024/25 com problemas musculares, voltou a enfrentar um revés grave em novembro de 2024. Diante do Osasuna, sofreu nova ruptura completa do ligamento cruzado anterior, acompanhada de lesões em ambos os meniscos da perna direita, o que demandou cirurgia e mais oito meses de recuperação. Éder retornou na semifinal do Mundial de Clubes de 2025, contra o PSG, com participação no segundo tempo da derrota por 4 a 0.

O período mais consistente de sua carreira ocorreu em 2021/22, quando atuou em 50 dos 58 compromissos do Merengues, todos como titular. Na campanha, contribuiu para as conquistas da La Liga, da Supercopa da Espanha, da Champions League e do Mundial de Clubes do antigo formato. Abaixo, confira os dados das temporadas de Éder Militão pelo Real Madrid, com base nos dados do próprio clube:

Temporada Jogos % do total do Real Madrid Titular Minutos em campo Média de minutos Cartões amarelos Cartões vermelhos 2025/26 16 76,2% 15 1272 79,5 2 – 2024/25 18 26,4% 15 1338 74,3 5 – 2023/24 13 23,6% 6 509 39,1 – – 2022/23 51 86,4% 48 4230 82,9 9 – 2021/22 50 86,2% 50 4541 90 9 1 2020/21 21 40,3% 19 1730 82,3 4 1 2019/20 20 39,2% 15 1610 80,5 4 –

Fala, doutor! 👨‍⚕️

A lesão sofrida por Militão atingiu o músculo bíceps femoral e seu tendão, ambos integrantes do grupo dos isquiotibiais, localizados na parte posterior da coxa. Esse grupo muscular é responsável por desacelerar a corrida e controlar a extensão do joelho e a flexão do quadril, funções que tornam os músculos especialmente vulneráveis durante corridas de alta intensidade. A ruptura que envolve o tendão é mais grave do que uma lesão apenas nas fibras musculares, pois o tendão possui menor vascularização, o que dificulta a cicatrização e prolonga o tempo de recuperação.

Para compreender o prazo e as condições de retorno de Éder aos gramados, o Lance! conversou com o Ricardo Soares, médico ortopedista especialista em joelho do Hospital Ortopédico AACD, que esclareceu os principais pontos sobre a recuperação do jogador. Confira! ⬇️

Tempo médio de recuperação da lesão:

— O tempo de recuperação vai de cerca de cinco a seis meses após o tratamento cirúrgico. Quanto mais precoce for a cirurgia, mais rápido é o retorno do atleta ao esporte. Essa é uma lesão que tem um prognóstico bom: cerca de 75% a 80% dos atletas têm uma boa recuperação.

— Entretanto, Militão possui histórico de lesões na mesma região, o que pode aumentar o risco de aderência cicatricial e desequilíbrio da musculatura. Isso exige maior tempo de recuperação muscular e aumenta o risco de relesão local. Por esse motivo, eventualmente, o período de recuperação pode se estender um pouco mais.

— Além disso, recuperar fisicamente não significa necessariamente estar apto a retornar ao mesmo ritmo pré-lesão de imediato. O paciente estará recuperado, com todas as funções restauradas, mas ainda passará por um período de transição para readquirir os movimentos do esporte e o ritmo de jogo.

Possibilidade de participar da Copa do Mundo de 2026:

— É possível, mas é necessário considerar o histórico de problemas físicos. O período estimado é de cinco a seis meses, mas existem duas ressalvas importantes: a possibilidade de relesão local, inclusive associada a aderência cicatricial, e a necessidade de estar plenamente competitivo no retorno ao esporte. Torcemos para que dê certo.

Homem de confiança 🛡️

Militão é um velho conhecido de Ancelotti. Nos tempos de Real, o italiano contava com o astro como peça fundamental do sistema defensivo de sua equipe. Na Canarinho, a situação não é diferente: Éder é o zagueiro titular do time, ao lado de Gabriel Magalhães. Além disso, oferece a possibilidade de jogar como lateral-direito — posição carente na geração atual da Seleção — com participação tanto na construção das jogadas quanto na segurança defensiva.

Antes da mais recente lesão na perna esquerda, já havia sido baixa por 12 dias devido a um problema muscular no adutor da perna direita, registrado no amistoso do Brasil contra a Tunísia, em novembro. Considerando o tempo de recuperação do atual problema físico, a volta do atleta deve ocorrer próxima ao início da Copa, estimadamente entre o final de abril e início de maio.

O País do Futebol, cabeça de chave do Grupo C, enfrentará Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia será diante dos marroquinos, no dia 13 de junho (sábado); o confronto contra os haitianos está marcado para 19 de junho (sexta-feira), e o último jogo da fase de grupos, contra os escoceses, será realizado em 24 de junho (quarta-feira).

