Veja o gol de Bayern de Munique x PSG: Dembélé abre o placar

Bayern de Munique e PSG estão se enfrentando, na tarde desta quarta-feira (6), em jogo válido pela semifinal da Uefa Champions League. Até aqui, melhor para o time francês, que vence por 1 a 0 com gol de Dembélé. Veja abaixo:

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Onde assistir Bayern de Munique x PSG

A Europa vai parar para acompanhar a definição do segundo finalista da Champions League. Nesta quarta-feira (06), às 16h (horário de Brasília), o Bayern de Munique recebe o PSG na Allianz Arena. Após um épico jogo de ida na França, que terminou com vitória parisiense por 5 a 4, o cenário está aberto: o Bayern precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto, enquanto uma vitória simples dos alemães leva a decisão para a prorrogação.

O técnico Vincent Kompany aposta no poder de fogo do seu trio ofensivo. Com Luis Díaz, Harry Kane e Olise em grande fase, os bávaros confiam na pressão da Allianz Arena para buscar a remontada. No entanto, o departamento médico segue cheio, com nomes como Gnabry e Raphaël Guerreiro fora de combate.

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Pelo lado do PSG, o objetivo é consolidar o caminho rumo ao bicampeonato continental. A equipe de Luis Enrique demonstrou um poder ofensivo devastador na ida, mas precisará lidar com um desfalque de peso: o lateral Hakimi, lesionado, cede lugar ao jovem Zaïre-Emery, que terá a missão de segurar as investidas alemãs. Na frente, a habilidade de Dembélé e Kvaratskhelia são as armas para explorar os espaços que o Bayern fatalmente deixará ao se lançar ao ataque.

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