Real Madrid perde brasileiro por lesão e vive crise antes de enfrentar o City

O Real Madrid ampliou a lista de problemas defensivos após a lesão de Éder Militão na derrota para o Celta de Vigo. O zagueiro deixou o campo com dores na parte posterior da coxa esquerda aos 20 minutos, após impedir uma chance clara do adversário. Em comunicado oficial, o clube espanhol revelou que foi diagnosticada uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda, com envolvimento do tendão proximal.

Militão volta a conviver com dificuldades físicas desde a ruptura do ligamento cruzado em 2023. De lá para cá, acumulou seis lesões e esteve disponível em 46 de 143 partidas. Ainda assim, vinha sendo avaliado internamente como o defensor mais regular da temporada. Xabi Alonso não contará com o brasileiro por um período significativo, justamente às vésperas do duelo contra o Manchester City pela Champions League. A estimativa é que o zagueiro brasileiro retorne entre 3 à 4 meses.

Éder Militão saiu lesionado no duelo entre Real Madrid e Celta de Vigo, em La Liga (Foto: Thomas COEX / AFP)

Zaga reduzida

A equipe vive um cenário extremo: todos os jogadores lesionados do elenco são defensores. Além de Militão, estão fora Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Alaba, Mendy e Huijsen. Este último, ausente por sobrecarga muscular, perdeu os jogos contra Olympiacos, Girona, Athletic e Celta e também não deve atuar contra o City.

O problema aumenta para a partida do próximo domingo, contra o Alavés. Fran García cumprirá suspensão após receber dois cartões amarelos, enquanto Carreras foi expulso por dizer ao árbitro: "Você é péssimo". A definição da pena ainda depende do julgamento disciplinar. Caso Huijsen também não esteja disponível, o Madrid terá apenas Rüdiger e Asencio como defensores de origem para a rodada.

Antonio Rudiger comemora o gol em Real Madrid x Stuttgart, pela Champions League (Foto: Thomas COEX / AFP)

Possíveis soluções e uso da base

Xabi Alonso pode recorrer a adaptações. Tchouameni já foi utilizado como zagueiro e é uma alternativa. Valverde e Camavinga podem atuar nas laterais, embora a condição física do francês ainda seja incerta, já que não participou do aquecimento nem entrou em campo contra o Celta. Outra possibilidade é recorrer à base: Joan Martínez esteve no banco, e nomes como David Jiménez, Fortea, Valdepeñas, Manu Serrano e Diego Aguado podem ganhar espaço.

