Seis motivos para Neymar ir ou não ir à Copa na busca pelo hexa

Neymar voltou a marcar pelo Santos. No empate por 1 a 1 com o Recoleta, no Paraguai, pela Libertadores, o camisa 10 fez o gol do time após bela jogada de Rollheiser e voltou a ter o seu nome no centro do debate: afinal, vale levá-lo para a Copa do Mundo?

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Entre a qualidade técnica indiscutível, liderança no elenco e sinais de recuperação física, Neymar reúne argumentos fortes a favor de sua convocação. Por outro lado, o peso da expectativa, o histórico recente de lesões e o impacto extracampo seguem como pontos de atenção — um dilema que divide opiniões e promete esquentar até a lista final.

E para dar um pitada a mais de dúvida na convocação do maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, com 79 gols, o desentendimento com Robinho Jr em treino do Santos, no fim de semana, colocou novos prós e contras em relação a estar na lista do técnico Carlo Ancelotti.

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Para ajudar o torcedor a definir se leva ou não Neymar à Copa do Mundo, o Lance! enumerou seis motivos para levar e seis motivos para não levar o jogador ao Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México. No fim, tire suas próprias conclusões e vote na enquete sobre ter ou não o camisa 10 na competição.

6 motivos para levar Neymar à Copa

Os 6 motivos para levar Neymar à Copa do Mundo (Foto: Gemini)

➡️ Qualidade técnica acima da média

Mesmo com o passar dos anos, Neymar segue sendo um dos jogadores mais talentosos do país, capaz de decidir jogos em poucos lances. Em 2026, ele disputou 12 jogos, marcou cinco gols e deu três assistências — total de 1.074 minutos em campo.

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➡️ Liderança dentro do grupo

Neymar exerce influência no elenco, especialmente entre os mais jovens, que o veem como referência técnica e comportamental.

➡️ Conexão com o elenco

Ídolo para muitos atletas convocáveis, sua presença tende a fortalecer o ambiente e aumentar a confiança coletiva. Em campo, a presença de Neymar significa divisão de importância com nomes como Vini Jr.

➡️ Experiência em grandes competições

Já disputou três Copas do Mundo e outras competições de alto nível, entre elas a Champions League, o que pesa em momentos decisivos.

➡️ Recuperação física animadora

Após períodos de lesão, há sinais de evolução física, o que reacende a possibilidade de contribuição efetiva dentro de campo. Tem conseguido uma sequência de jogos pelo Santos.

➡️ Decisão em jogos grandes

Neymar tem histórico de protagonismo em partidas decisivas — final da Champions League (2014/2015), Libertadores (2011), Copa das Confederações (2013) e Olimpíadas do Rio (2016). Em um torneio curto como a Copa, contar com um jogador capaz de resolver em momentos críticos pode fazer a diferença.

Para o comentarista do Sportv, o ex-jogador Felipe Bastos, Neymar deve estar na Copa do Mundo. Em entrevista ao Fut&Papo, exibido na Lance TV, o profissional deu a sua opinião.

— É melhor levar e sentir o dia a dia do que você ficar hipoteticamente pensando o que talvez seria. Na minha opinião ele vai à Copa. Conheço muita gente dentro do Santos e ele um cara dedicado para caramba desde a última lesão. Com todo o respeito ao Militão, ao Bruno Guimarães... Se estamos esperando os dois por que a gente não pode esperar o Neymar?

6 motivos para não levar Neymar à Copa

Os 6 motivos para não levar Neymar à Copa do Mundo (Foto: Gemini)

➡️ Pressão e excesso de holofotes

A presença de Neymar naturalmente concentra atenção da imprensa e da torcida, o que pode aumentar a pressão sobre todo o grupo.

➡️ Expectativa elevada

Com ele em campo, cresce a cobrança por desempenho imediato, o que nem sempre se traduz em resultado.

➡️ Histórico recente de lesões

Apesar da melhora, ainda há incerteza sobre sua condição física ao longo de uma competição curta e intensa.

➡️ Aceitaria ser opção no banco de reservas?

A possibilidade de Neymar não ser titular absoluto levanta um debate importante. Sua disposição para assumir um papel mais flexível, inclusive saindo do banco de reservas, pode ser determinante para o equilíbrio do grupo.

➡️ Entorno e gestão de imagem

O contexto extracampo envolvendo Neymar costuma gerar debates. É um tema sensível, que exige atenção para não interferir no foco esportivo.

➡️ Ritmo competitivo e sequência de jogos

Mesmo com evolução física, ainda há dúvida sobre como Neymar responderia a uma sequência intensa de partidas em alto nível, o que pode impactar seu rendimento ao longo da competição.

O ex-lateral Gilberto, que disputou as Copas do Mundo de 2006 e 2010, é contra a convocação de Neymar para a competição.

— Sinceramente, eu não levaria. O Ancelotti disse que tem que estar num nível altíssimo. Foram vários fatores que fizeram com que o Neymar não esteja numa condição ideal para jogar pelo menos os três primeiros jogos de Copa do Mundo. Não podemos achar que o Neymar indo para a Copa, o hexa chegou, o hexa veio, vai estar tudo mil maravilhas — analisou o ex-jogador, também em entrevista do Fut&Papo.

O programa completo com o ex-jogador vai ao ar nesta quinta-feira, no YouTube da Lance TV, a partir das 12h (de Brasília). Não perca!