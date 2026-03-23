Quem é Kaiki Bruno? Conheça o lateral do Cruzeiro convocado por Ancelotti

Na madrugada desta segunda-feira (23), o lateral-esquerdo do Cruzeiro, Kaiki, foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira para substituir Alex Sandro, do Flamengo. Com isso, o Cria da Toca terá sua primeira oportunidade na equipe principal do Brasil.

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Dessa forma, o comandante italiano contará com o representante celeste e Douglas Santos na posição para os amistosos contra a França, na próxima quinta-feira (26), e a Croácia, na terça-feira (31).

Antes de ser chamado pela primeira vez para a equipe principal, Kaiki já integrou as seleções de base da Seleção Brasileira. Nesta temporada, ele soma 16 partidas, com três assistências.

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Kaiki (Foto: Joedson Moura/ Retrô F.C)

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Conheça a trajetória de Kaiki Bruno

Nascido em Betim, em 8 de março de 2003, Kaiki Bruno da Silva começou sua trajetória na escolinha de base da principal equipe de sua cidade. Aos 10 anos, disputou um torneio estadual pelo Imef, curiosamente atuando como centroavante, e chamou atenção da Raposa.

Convidado para treinar na escolinha do clube, ele seguiu também com os treinamentos no futsal do Olímpico, em Belo Horizonte.

Na base do Cruzeiro, Kaiki foi recuado para a lateral-esquerda, atuando no campestre até os 13 anos. Posteriormente, ainda com idade para o Sub-17, se tornou titular no time Sub-20 celeste. Com o destaque, foi chamado pelo técnico Felipe Conceição e fez sua estreia no profissional em 1º de abril de 2021, contra o Tombense, no Campeonato Mineiro.

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Na temporada do acesso, em 2022, ganhou outras oportunidades Entretanto, após a contratação de Marlon, em 2023, o jovem perdeu espaço. Na última temporada, com a saída do companheiro para o Grêmio, assumiu de vez a titularidade.

Em 2025, Kaiki participou de 51 partidas, com um gol marcado e cinco assistências. Ao todo, soma 113 jogos com a camisa do Cruzeiro, com quatro gols e quatro assistências.

Kaiki, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)<br>

Com o destaque no Cruzeiro, o lateral chamou atenção do futebol europeu, e foi alvo de uma investida forte do Como, da Itália. No entanto, por ser uma das prioridades do clube, permaneceu na Toca da Raposa II.

– Esse título é muito importante para mim, meu primeiro título jogando profissionalmente. Sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui jogando. Que seja o primeiro de muitos. Valeu a pena ficar. Estou focado no Cruzeiro para, se Deus quiser, vencer mais títulos – ressaltou Kaiki após o título do Campeonato Mineiro.

Como joga Kaiki Bruno?

Canhoto com origens no ataque, Kaiki Bruno é um lateral que dá muita qualidade ao ataque das equipes, mas também tem fôlego para recompor. Na fase ofensiva, atua tanto pelas pontas, buscando cruzamentos, como também invertendo posição com os pontas para infiltrar na área.

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