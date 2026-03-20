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Goleiro do Corinthians, Hugo Souza é convocado após 1ª baixa na Seleção

Alisson, do Liverpool, sofre lesão e está fora de amistosos com França e Croácia

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Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/03/2026
12:45
Atualizado há 1 minutos
Hugo Souza foi herói da vitória do Corinthians (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)
imagem cameraHugo Souza ganha nova chance na Seleção (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)
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A CBF confirmou o primeiro corte no Brasil para os amistosos com França e Croácia, no fim deste mês, nos Estados Unidos. Trata-se do goleiro Alisson, lesionado. Para o lugar, Carlo Ancelotti convocou Hugo Souza para integrar o trio da Seleção Brasileira.

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Alisson esteve em campo na quarta-feira (18), quando o Liverpool goleou o Galatasaray por 4 a 0 pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. Uma semana antes, Alisson sentiu uma fisgada na coxa durante o aquecimento para o jogo de ida com os turcos, em Istambul, e acabou ficando de fora daquela partida. Mas a lesão que causou o corte do goleiro, titular do Brasil desde 2016, ainda não foi informada nem pelo clube, nem pela CBF.

Hugo Souza havia sido convocado para a Seleção por Carlo Ancelotti nas primeiras quatro listas elaboradas pelo técnico. No ano passado, o treinador revelou que queria testar o goleiro para eventuais disputas de penalidades máximas em jogos do Brasil na Copa do Mundo. O jogador do Corinthians, porém, acabou ficando de fora da convocação da Seleção realizada na segunda-feira (16). Além de Alisson, Ederson e Bento foram chamados.

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Sob Ancelotti, Hugo Souza foi titular da Seleção Brasileira em único jogo: foi na derrota por 3 a 2 para o Japão, em jogo disputado em Tóquio em outubro do ano passado. Na ocasião, a atuação do goleiro recebeu muitas críticas dos torcedores.

Hugo Souza segue sequência de convocações para Seleção (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)
Hugo Souza ganha nova chance na Seleção Brasileira (Foto: Vyctor Santos/Gazeta Press)

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