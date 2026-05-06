Mauro Cezar compara Filipe Luis e Leonardo Jardim no Flamengo: 'Era mais'
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O comentarista Mauro Cezar gerou debate entre torcedores ao analisar e comparar os trabalhos de Filipe Luís e Leonardo Jardim no Flamengo. Durante participação na Jovem Pan, o jornalista destacou diferenças de estilo, desempenho e eficiência entre as equipes comandadas pelos dois treinadores.
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Segundo Mauro, o time dirigido por Filipe Luís apresentava um modelo de jogo mais consistente coletivamente, com forte pressão na saída de bola adversária e solidez defensiva.
— O time tinha boa posse de bola, pressionava muito forte, roubava bola no campo de ataque, se defendia muito bem, tomava poucos gols. Foram quase 80 jogos e mais da metade não foi vazado. Melhor defesa e melhor ataque do Campeonato Brasileiro — afirmou.
Apesar dos elogios, o comentarista apontou uma limitação importante no modelo ofensivo da equipe.
— Tinha uma questão que incomodava muita gente, inclusive a mim, que era a demora em finalizar, a hesitação. Às vezes podia arrematar e procurava mais um passe, um posicionamento, e perdia a chance — analisou.
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Comparação com Leonardo Jardim
Ao comparar com o trabalho atual de Leonardo Jardim, Mauro destacou que, embora o novo time finalize com mais precisão e eficiência, perdeu em outros aspectos coletivos importantes.
— Comparando a média do Filipe com a do Leonardo Jardim, o time atual finaliza melhor, com mais precisão e faz mais gols proporcionalmente. Só que, nos outros quesitos, o time do Filipe era mais eficiente — explicou.
Um dos pontos levantados foi a pressão na saída de bola dos adversários, que, segundo ele, caiu de rendimento.
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— Os adversários do Flamengo tinham um número muito menor de passes trocados quando saíam jogando, porque eram mais pressionados do que agora — disse.
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"Presente" herdado e críticas ao atual modelo
Mauro Cezar também afirmou que Leonardo Jardim assumiu um cenário favorável ao chegar ao clube, herdando uma base já estruturada.
— Se o Leonardo Jardim herda esse presente, é um presente. Qual técnico não gostaria de pegar um time campeão da América e do país? Ia ter fila para assumir o Flamengo — disparou.
Por outro lado, o jornalista foi crítico ao estilo atual da equipe, apontando maior vulnerabilidade defensiva e jogos mais abertos.
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— Esse Flamengo é mais vulnerável, permite mais finalizações, tem muita trocação. É isso que eu estou criticando — concluiu.
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