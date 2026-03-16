Convocação de Ancelotti: Estêvão se recupera de lesão e está disponível para a Seleção

Artilheiro da Era Ancelotti, Estêvão se recuperou de uma lesão muscular e estará disponível para ser convocado para a Seleção Brasileira. Nesta segunda-feira (16), Liam Rosenior, treinador do Chelsea, atualizou a situação do brasileiro na véspera do jogo contra o PSG, pela Champions League.

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- Estêvão voltou a treinar. Ele fará parte do grupo (de relacionados). Vamos avaliar se ele poderá participar do jogo em algum momento amanhã (pelas oitavas de final da Champions League) - declarou o comandante dos Blues.

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Por conta de uma lesão muscular, Estêvão desfalcou o Chelsea nos últimos seis compromissos do clube inglês. Nesse período, os ingleses conquistaram apenas duas vitórias, mas se distanciaram da zona de classificação para a próxima Champions League através da Premier League.

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Neste momento, Carlo Ancelotti poderá convocar Estêvão para os amistosos contra França e Croácia, uma vez que o jovem está recuperado de lesão. A Seleção Brasileira entrará em campo nos dias 26 e 31 de março.

Estêvão é artilheiro na Era Ancelotti

No comando da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti tem oito partidas à frente da Amarelinha, e Estêvão é o grande nome do treinador nesse período. O jovem do Chelsea tem 5 dos 14 gols marcados pela equipe pentacampeã do mundo desde a chegada do italiano.

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