Estêvão vira assunto após convocação da Seleção: 'Não dá'

O jovem Estêvão virou assunto nas redes sociais depois da convocação da Seleção Brasileira na tarde desta segunda-feira (16). Lesionado, o jogador do Chelsea ficou fora da lista de Carlo Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia.

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Com 24 jogadores, o técnico italiano divulgou a lista para os amistosos da Seleção Brasileira contra França e Croácia. Estêvão, que não atuou nos últimos jogos do Chelsea, não foi anunciado entre os selecionados de Ancelotti.

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Nas redes sociais, o nome de Estêvão ficou muito em alta depois da convocação da Seleção Brasileira. Como o jovem está perto de se recuperar, muitos torcedores queriam sua presença na lista do técnico italiano. Veja os comentários abaixo:

Veja comentários sobre Estêvão

Lesão do jovem e números pelo Chelsea

O brasileiro não entra em campo desde o dia 13 de fevereiro, na vitória por 4 a 0 do Chelsea sobre o Hull City pela Copa da Inglaterra, em que marcou um dos gols. Sem o brasileiro, os Blues venceram duas partidas, empataram uma e perderam três, sendo a última uma dura derrota para o Paris Saint-Germain por 5 a 2, pela Champions League.

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Em sua primeira temporada no Chelsea, Estêvão soma números expressivos para um jovem de 18 anos. Em 32 partidas com a camisa dos Blues, o jogador já soma sete gols e três assistências.

Estêvão em ação pelo Chelsea (Foto: Reprodução Instagram)

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