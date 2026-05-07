Neymar revela desejo de jogar contra Messi na Copa: 'Seria espetacular'

Em seu canal do Youtube, Neymar publicou um vídeo onde detalha sua viagem à Argentina, com o Santos, para disputar a partida da Sul-Americana contra o San Lorenzo. O jogo terminou em 1 a 1, mas o camisa 10 do Peixe mostrou, mais uma vez, todos os bastidores de um jogo do Alvinegro. Ao sair do estádio, também deu uma declaração sobre um desejo de jogar contra seu amigo e ex-companheiro, Lionel Messi.

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Perguntado por um repórter argentino se tem interesse de jogar com ou contra Messi, Neymar respondeu, sorrindo:

- Claro, uma final (de Copa do Mundo) entre Brasil e Argentina seria espetacular - afirmou o craque.

A partida aconteceu no dia 28 de abril, válida pela 3° rodada da Sul-Americana. O Santos chegou a abrir o placar com Gabigol, após boa jogada de Neymar na ponta, mas levou o empate e saiu da Argentina com apenas um ponto.

Neymar recebe torcida importante para convocação à Copa do Mundo (Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

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Desde então, o Peixe empatou, também por 1 a 1, mais duas vezes. Contra o rival Palmeiras, no Allianz, pelo Brasileirão, e novamente na Sul-Americana, contra o Recoleta, do Paraguai. Sem vencer nenhum jogo na competição continental, o Santos amarga a última colocação do grupo, com mais duas partidas até o final da fase de grupos.

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Confira como está o grupo do equipe Alvinegra no momento:

1 . San Lorenzo (ARG) 2 . Deportivo Cuenca (EQU) 3 . Recoleta (PAR) 4 . Santos (BRA)

Apesar do empate contra o Palmeiras depois de uma boa atuação dos comandados de Cuca, a situação do Peixe no Brasileirão não é nada animadora. O time da Baixada Santista é o 16° colocado, o primeiro fora da zona de rebaixamento, somando apenas 15 pontos.