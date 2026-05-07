Jogadores do Botafogo fazem campanha por convocação de Danilo: 'Já está na Copa'

Danilo foi o autor do gol da vitória por 2 a 1 do Botafogo sobre o Racing-ARG nesta quarta-feira (6), sob os olhares do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, no estádio Nilton Santos. Em entrevistas após a partida, companheiros de equipe do volante o elogiaram e fizeram coro pela convocação do camisa 8 à Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️ Além de Danilo, Franclim sugere dois nomes do Botafogo à Seleção Brasileira

Capitão alvinegro, Alex Telles acredita que o meio-campista já tem lugar garantido no Mundial. Parte do elenco do Brasil na Copa de 2022, o lateral-esquerdo revelou conversas com Danilo sobre a possível convocação e elogiou o companheiro.

— Eu falo com ele, para mim o Danilo já está na Copa. É um cara que está fazendo por merecer. Eu digo sempre para ele não mudar, para ser esse cara com personalidade, com coragem, com qualidade que ele tem. Então, torço muito por ele, está fazendo um grande trabalho e é muito importante para gente — afirmou Alex.

continua após a publicidade

— O dia que eu fui convocado, e depois ter entrado contra a Suíça no segundo tempo, quando toquei a primeira vez na bola... Essa é a melhor lembrança que eu tenho na minha carreira. Chegar numa Copa do Mundo é o sonho de todo atleta, e ainda mais com a Seleção Brasileira, é uma honra — completou.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Quem também disse torcer pela presença de Danilo na lista de convocados da Seleção Brasileira foi Júnior Santos. O atacante destacou o bom desempenho do camisa 8 pelo Botafogo e o foco que ele vem mantendo mesmo com a expectativa de jogar o Mundial.

continua após a publicidade

— Foi bom ele não ter falado (com a imprensa), porque fica um oba-oba e, às vezes, para a mente do jogador é ruim ficar pensando nisso, sabendo que tem uma obrigação aqui com o Botafogo. Mas, fazendo o que ele tem feito com essa camisa, eu acredito sim, como companheiro e como um torcedor da Seleção, que ele vai estar na próxima Copa. Não só pelo que ele vem jogando com o Botafogo, mas pelo que ele fez quando teve a oportunidade de vestir a camisa da Seleção. Então, estou torcendo bastante, hoje ele faz mais um grande jogo e, com o Ancelotti aí vendo, ele está bem encaminhado aí para ir à Copa.

Ao lado de Matheus Martins, Danilo comemora gol pelo Botafogo diante do Racing (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

➡️ Aposte nos jogos do Botafogo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.