Alex Sandro é cortado da Seleção por lesão e Kaiki, do Cruzeiro, é convocado

O lateral esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, foi cortado da lista da Seleção Brasileira por lesão. Para sua vaga, Carlo Ancelotti convocou Kaiki Bruno, do Cruzeiro, que fará sua estreia na equipe profissional do Brasil. O anúncio foi feito na madrugada desta segunda-feira (23), horas após o fim da partida do Rubro-Negro contra o Corinthians, pelo Brasileirão. A Seleção enfrenta França e Croácia na última Data Fifa antes da Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Kaiki vem de boa temporada com o Cruzeiro em 2025, quando terminou o Brasileirão na terceira posição, e é titular indiscutível da equipe. Apesar do bom desempenho, ainda não havia sido chamado para compor o plantel da Seleção principal. O jogador de 23 anos vestiu a amarelinha apenas na equipe sub-20, quando foi chamado por Ramon Menezes, e foi campeão sul-americano.

Neste ano, Kaiki Bruno tem 16 partidas pelo Cruzeiro e três assistências distribuídas, contribuindo na campanha do título estadual. Formado na base do time mineiro, o lateral esquerdo tem, no total, 113 jogos com o time profissional, com dois gols e nove assistências.

continua após a publicidade

Kaiki Bruno faz boas atuações pelo Cruzeiro desde a temporada 2025. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Lesão de Alex Sandro

Alex Sandro foi substituído no intervalo da partida entre Corinthians e Flamengo após choque com Yuri Alberto ainda na primeira etapa. O jogador passou por exames médicos logo após a partida na Neo Química Arena, que identificaram um problema na região posterior da coxa esquerda. O jogador se apresentaria à Seleção Brasileira nas próximas horas.

O médico do Flamengo, Dr. Fernando Sassaki, detalhou a conversa que teve com Alex Sandro e afirmou que ele foi submetido a uma ressonância magnética em um clínica na capital paulista. O médico afirmou que o departamento de saúde do Flamengo conversou com o latral e optou pela sua substituição.

continua após a publicidade

- O Alex, numa disputa de bola com o Yuri, relatou que sentiu um desconforto na região posterior da coxa direita. Ele continuou jogando e no intervalo ele sinalizou. A gente examinou ele, ele tinha uma dor ali contra a resistência, leve, mas realmente tem. Conversamos com o atleta, fizemos a opção de retirar ele do jogo e agora ele tá indo pra clínica fazer uma ressonância pra gente avaliar melhor uma possível lesão na posterior - disse Sassaki em entrevista logo após a partida, antes da confirmação da lesão de Alex Sandro.