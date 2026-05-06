Ancelotti observa jogadores do Botafogo contra o Racing antes da Copa do Mundo

Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti compareceu ao Estádio Nilton Santos na noite desta quarta-feira (6) para assistir ao jogo entre Botafogo e Racing-ARG, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A presença do treinador faz parte das últimas observações antes da convocação para a Copa do Mundo, no próximo dia 18.

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Entre os jogadores alvinegros, Danilo é quem tem mais chances de garantir vaga na lista de 26 jogadores do Brasil no Mundial. O volante esteve na convocação dos amistosos com França e Croácia, em março. Ele foi titular e fez gol na segunda partida.

Quem corre por fora é o lateral-direito Vitinho. Já sob o comando de Ancelotti, o jogador do Botafogo foi convocado em duas oportunidades, em setembro e outubro de 2025. De lá para cá, contudo, não foi mais chamado, e um lugar na Copa do Mundo parece improvável.

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Além de Ancelotti, também estiveram presentes no Nilton Santos o coordenador técnico, Juan, e o coordenador de seleções, Rodrigo Caetano.

A convocação da Seleção Brasileira para o Mundial está marcada para o dia 18 de maio, às 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, no Centro do Rio de Janeiro. Carlo Ancelotti anunciará os 26 nomes que representarão o país no torneio, que será disputado no Canadá, Estados Unidos e México.

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Carlo Ancelotti durante convocação da Seleção Brasileira; italiano marcou presença em jogo do Botafogo antes da lista final para a Copa do Mundo (Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

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