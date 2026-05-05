Neymar marca, Santos cede empate ao Recoleta no fim do jogo e se complica na Sul-Americana

O Santos ficou perto de vencer o Deportivo Recoleta no estádio Monumental Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, pela 4ª rodada da Copa Sul-Americana. O Peixe abriu o placar ainda no primeiro tempo com Neymar, mas levou o gol de empate no final da segunda etapa.

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O gol santista saiu aos 40 minutos do primeiro tempo, com o camisa 10, que voltou a ser protagonista após ganhar destaque nos bastidores do clube por conta do desentendimento com Robinho Jr. no treino do último domingo (3), no CT Rei Pelé.

Na comemoração, Neymar abraçou o Menino da Vila que estava no banco de reservas, além dos demais companheiros de elenco. Entretanto, o time da casa aproveitou a oportunidade de igualar o placar com Galeano no final do jogo.

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Com o resultado, o Alvinegro Praiano segue na lanterna do Grupo D com apenas três pontos conquistados e sem nenhuma vitória na Sul-Americana.

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Como foi o jogo?

O duelo começou equilibrado, mas o Santos passou a controlar as principais ações ofensivas com Gabriel Barbosa, Neymar e Rollheiser, além de ter mais posse de bola na primeira etapa. Aos 20 minutos, Gabriel Barbosa desperdiçou uma chance clara ao finalizar para fora, mesmo sem o goleiro. O gol santista saiu aos 40, quando Neymar deu um toque sutil para tirar o arqueiro da jogada e abrir o placar. Na comemoração, o camisa 10 abraçou Robinho Jr. e os companheiros. Antes do intervalo, Gabriel Brazão ainda salvou o Peixe com duas grandes defesas, em chute de Mosquera e cabeceio de Marotta.

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Na segunda etapa, o Santos manteve o ritmo, com Neymar novamente como protagonista e também o jogador mais visado em campo, sofrendo faltas duras que renderam três cartões amarelos aos adversários. O camisa 10 ainda acertou a trave e seguiu participando das principais jogadas. O Peixe esteve perto de ampliar, mas voltou a esbarrar nas chances desperdiçadas por Gabigol. Thaciano chegou a balançar as redes, mas teve o gol corretamente anulado por impedimento.

E quando parecia que o controle santista se transformaria em tranquilidade, veio o castigo. Aos 40 minutos, Cardozo recebeu pela esquerda e cruzou para o meio da área. A bola sobrou para Galeano, que empurrou para o fundo da rede e decretou o empate. Um golpe duro, que esfriou a vantagem construída e deixou no ar a sensação de oportunidade escapando pelos dedos, transformando o que era alívio em tensão e reacendendo o drama do Peixe na Sul-Americana.

Neymar retornou ao Santos depois de ter sido poupado no clássico contra o Palmeiras. (Foto: Daniel Duarte/ AFP)

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O primeiro gol da partida foi marcado por Neymar, que já havia balançado as redes contra o Deportivo Recoleta no confronto de ida, na Vila Belmiro. O lance surgiu em jogada pela direita: Neymar recebeu passe de Gabriel Bontempo, livre de marcação dentro da área, e finalizou com categoria, dando apenas um toque sutil para vencer o goleiro e garantir a vitória santista.

Deu aula 🏅

Neymar disputou seu 12º jogo com a camisa do Santos na temporada e teve uma de suas melhores atuações. O camisa 10 se movimentou bastante, participou ativamente da construção das jogadas e buscou servir os companheiros ao longo da partida.

Além disso, esteve perto de marcar um gol de placa e ainda acertou a trave em cobrança de falta. Dentro de campo, também deixou claro que o desentendimento com Robinho Jr. ficou em segundo plano, ao priorizar o jogo e abraçar o jovem na comemoração do gol santista.

Ficou abaixo 📉

Gabriel Barbosa fez uma partida movimentada e acompanhou o ritmo dos companheiros, mas acabou desperdiçando duas chances decisivas. Na primeira, finalizou para fora mesmo com o gol aberto; na segunda, optou por tentar servir Neymar em vez de concluir a jogada, apesar de estar em melhores condições para finalizar.

A preparação física do Santos também chamou atenção negativamente no segundo tempo, com a equipe apresentando queda de intensidade na reta final da partida, fator que pesou no desempenho coletivo e custou caro no resultado.

Não vou ver isso sozinho 😱

Aos 20 minutos do primeiro tempo, Gabriel Barbosa recebeu passe de Gabriel Bontempo, que havia tabelado com Rollheiser na entrada da área. O atacante, no entanto, desperdiçou a oportunidade ao finalizar para fora, mesmo sem o goleiro posicionado na meta.

O gol incrível que o GABIGOL acabou de perder para o Santos 😱



Como pode o cara ter sido Rei da América em 2019 e cair tanto assim na carreira? pic.twitter.com/6HPUtxJGfn — Futebol Arte Br | Renato Jr (@futebolartebr__) May 6, 2026

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Escalação:

DEPORTIVO RECOLETA (Técnico: Jorge González)

Ferreira; Echeguren (Medina), Marotta, Cardozo e Mosquera; Noguera, Dominguez (Galeano), Espínola (Alex Franco) e Báez (Ferreira); Rios (Parzajuk) e Allan Wlk.

SANTOS (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar (Luan Peres); João Schmidt, Christian Oliva (Rony), Neymar Jr.; Rollheiser, Gabriel Bontempo (Barreal) e Gabriel Barbosa (Thaciano/ Mateus Xavier).

Ficha Técnica:

⚽DEPORTIVO RECOLETA 1 X 1 SANTOS - 4ª rodada da Copa Sul-Americana

📲 Terça-feira, dia 5 de maio de 2026

📍Estádio: Vila Belmiro (Santos, SP)

⏰Horário: 21h30 (de Brasília)

🗣️Arbitragem: Cristian Garay (CHI)

🚩Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Wladimir Muñoz (CHI)

📟 VAR: Fernando Vejar (CHI)

🟨Cartões amarelos: Dominguez, Báez, Ferreira e Cardozo (Recoleta)

🟥Cartão vermelho: -

🥅Gols: Neymar (1ºT/40') - Galeano (2ºT/41')

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