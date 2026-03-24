Gabriel Sara sobre Seleção: 'Uma grande surpresa pra mim'

Chamado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, e justamente na última lista antes da definição do grupo que irá representar o Brasil na Copa do Mundo, o volante Gabriel Sara admitiu que foi uma surpresa para ele mesmo a convocação para os amistosos diante da França, na quinta-feira (26), e Croácia, na terça (31). Mas disse que sempre trabalhou por esse objetivo, e que agora pretende usar a polivalência para se firmar com Carlo Ancelotti.

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➡️Veja as entrevistas de Gabriel Sara e Rayan na Seleção

— (A convocação) foi uma grande surpresa para mim, na verdade. Acho que se eu olhar para trás, três meses atrás, eu não imaginaria estar aqui. Pegou um lado bem emocional meu, vivendo aquele sonho de criança, a gente olha para o nosso passado, olha o quanto a gente trabalhou e a gente se sente muito grato, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito É o início de um trabalho, é o início de uma trajetória, e eu espero que eu possa estar apto e bom, dar o meu melhor e continuar — disse Gabriel Sara nesta terça-feira (24), em entrevista coletiva concedida em Orlando.

O jogador disse que foram as escolhas que fez até aqui na carreira que o levaram à Seleção Brasileira, mesmo que ainda não tenha passado pelos principais clubes europeus. Depois de se destacar no São Paulo, Gabriel Sara foi negociado com o Norwich City, da Inglaterra, e agora está no Galatasaray, da Turquia.

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— Cada passo que eu dei foi para chegar na Seleção. Ir para o Norwich, claro, acaba sendo diferente do que é o normal, mas eu acho que para o jogador de futebol depende do que ele faz dentro de campo, independente se você joga em uma liga menor ou não — considerou o jogador. O Norwich, atualmente, está na segunda divisão inglesa.

— E uma das conversas que eu tive com o pessoal do Galatasaray, e acho que foi a forma como eles me convenceram a ir para lá, foi a Champions League. A atração que isso seria, porque a gente conversou, o primeiro papo que a gente teve foi de Champions League e de Seleção Brasileira. O pessoal me prometeu que a gente montaria um time competitivo na Champions e isso poderia atrair a Seleção. E foi o que aconteceu.

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Outros trechos da entrevista de Gabriel Sara na Seleção

Polivalência

— Eu procuro, sempre que me coloco em uma posição nova, aprender o máximo com aquela posição, porque hoje, muitas das vezes, o jogador tem que fazer mais de uma. E, para mim, o mais importante é sempre jogar, independente de que posição eu vou estar fazendo. Então, na Champions mesmo, eu joguei em várias posições. Quando eu estava no Brasil, eu joguei em diversas também. Então, eu consigo me adaptar a qualquer posição, geralmente.

Garantir vaga na Seleção

— Jogar o melhor futebol que eu puder. Querendo ou não futebol, Seleção, é tudo momento. Eu acho que os melhores jogadores vão, os que estão no melhor momento vão. Eu estou num momento muito bom e eu tenho que manter esse momento o máximo possível. Não é fácil, a Seleção tem grandes jogadores, é muito difícil de conquistar uma vaga. Eu espero continuar mostrando e ainda melhorar mais o meu nível para estar entre eles.

Importância de Fernando Diniz para a carreira de Gabriel Sara

— Como eu sempre falo, o Diniz é um pai que eu tive. Ele foi extremamente importante no início da minha carreira. Na verdade, ele foi a pessoa que teve paciência e me ajudou a amadurecer num momento onde, eu costumo dizer, ele acreditou mais em mim do que eu mesmo acreditava naquele momento. Eu carrego ele no coração. Ele até me mandou mensagem quando eu fui convocado. E ele é uma pessoa muito necessária no Brasil hoje. Eu acho que, muitas vezes, a gente não dá tempo para os jovens amadurecerem, não dá tempo para eles realmente entregarem o que eles podem. Então, eu acho que ele é uma pessoa extremamente importante para ajudar nesse desenvolvimento dos jovens e mesmo de pessoas que precisam. A gente, às vezes, precisa olhar o futebol por um lado mais humano, não só como jogadores ou máquinas, mas como pessoas que têm problemas, que têm dias bons e dias ruins também.



Gabriel Sara entra na mira de Ancelotti na Seleção a menos de três meses da Copa (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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