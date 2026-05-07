Danilo exalta fase artilheira no Botafogo e manda recado para Ancelotti

O autor do gol da vitória do Botafogo contra o Racing, Danilo falou sobre sua boa fase e mandou recado para Ancelotti, que marcou presença no Nilton Santos nesta quarta-feira (6). O meia também exaltou a atuação da equipe no trinfo por 2 a 1 contra a equipe argentina, resultado que garante o Glorioso na próxima fase da competição.

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— Muito feliz com a fase que eu estou, fase artilheira, e espero que eu tenha agradado o professor Ancelotti — disse Danilo em entrevista à "Paramount" na saída de campo.

Danilo esteve presente na última lista de Ancelotti, o meia atuou nos amistosos contra a França e Croácia. Dando sequência a sua fase artilheira no Botafogo, o jogador deixou sua marca na vitória da Seleção Brasileira por 3 a 1 contra os croatas.

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— Mais um jogo difícil contra o Racing, mas graças a Deus pudemos sair com a vitória, tomamos um gol, mas jogamos bem o jogo no meu ponto de vista — exaltou o jogador.

Botafogo volta a campo no próximo domingo (10), às 16h (de Brasília), e visita o Atlético-MG na Arena MRV. O duelo é válido pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro.

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Botafogo x Racing: como foi o jogo?

Primeiro tempo: jogo morno e gol contra argentino

O primeiro tempo no Nilton Santos foi de poucas chances para Botafogo e Racing. Os visitantes tiveram mais a posse de bola, mas foi o Alvinegro quem mais tentou ações ofensivas, com dificuldades para criar diante da marcação argentina. O único gol da etapa saiu aos 18 minutos, quando Di Césare desviou contra o próprio patrimônio após passe de Medina. O Racing chegou algumas vezes ao ataque e exigiu intervenções de Neto, mas o jogo teve poucas oportunidades claras até o intervalo.

Segundo tempo: Botafogo joga mal, mas conta com ajuda do goleiro argentino para garantir a vitória

O Racing voltou do intervalo pressionando e logo chegou ao empate. Rojas recebe com liberdade pela esquerda e cruza para Adrián Martínez, que aproveita desatenção de Ferraresi e cabeceia para o fundo do gol. Os argentinos seguiram pressionando, e Neto trabalhou para evitar a virada. Mesmo com o adversário melhor, o Botafogo aproveitou a chance que teve: após bate-rebate na área, a bola sobrou para Matheus Martins, que ajeitou para Danilo bater de primeira da entrada da área. A finalização não foi tão forte, mas o goleiro Cambeses falhou e aceitou o segundo gol alvinegro. O goleiro argentino ainda foi expulso nos acréscimos da partida por colocar a mao na bola fora da área.

Danilo foi o autor do gol da vitória do Botafogo contra o Racing (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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