Rayan realiza 'sonho' na Seleção Brasileira e espera repetir sucesso da base

Convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, Rayan trata esse momento como um sonho sendo realizado na sua carreira. Após boas atuações no Vasco e Bournemouth, o jovem conquistou uma chance com Carlo Ancelotti para disputar os amistosos contra França e Croácia, em março.

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Em entrevista divulgada pela CBF, Rayan revelou como está se sentindo após ganhar sua primeira oportunidade na Seleção Brasileira. Além disso, o jovem formado no Gigante da Colina projeta o trabalho com Carlo Ancelotti.

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- Estou muito feliz. Um sonho de criança está se realizando. Não só para mim, mas também para minha família. Estou muito grato por isso. O Mister é um treinador muito vitorioso. Já ganhou muitos títulos ao longo da carreira e agora está esperando para ganhar um título com a camisa da Seleção Brasileira, que é a mais pesada do mundo. Estou muito ansioso para trabalhar com ele e espero que dê tudo certo.

Na sequência, Rayan relembrou sua passagem por diversas categorias de base da Seleção Brasileira, onde conquistou títulos e foi vitorioso. O atleta espera repetir o sucesso do passado e justificou sua convocação com base nas boas atuações que faz desde 2025.

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- Minhas passagens pela Seleção foram vitoriosas. Campeão do Sul-Americano Sub-17 e Sub-20. Espero conquistar pela principal. Espero estar nesse caminho. O Vasco foi muito impactante nessa trajetória. Desde o ano passado, eu fiz um trabalho muito bom. No Bournemouth, estou fazendo um trabalho importante, jogando bem. Professor viu e me deu essa oportunidade.

Rayan é uma das oito novidades da lista de Carlo Ancelotti às vésperas do início da Copa do Mundo, que começa em junho. O atleta ganha uma oportunidade para ser observado de perto pelo treinador italiano e, quem sabe, sonhar com uma vaga no torneio mais importante do futebol.

Como Rayan está na Premier League?

Contratado na janela de transferências do inverno europeu, Rayan demonstrou impacto imediato na Premier League ao marcar dois gols e contribuir com uma assistência em seus três primeiros jogos com a camisa do Bournemouth. O brasileiro superou as expectativas e assumiu uma vaga na equipe titular de Andoni Iraola.

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