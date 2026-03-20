Europeus reagem a brasileiro 'esquecido' por Ancelotti na Europa League: 'Copa do Mundo'
Antony soma 12 gols e nove assistências na temporada 2025/26 pelo Real Betis
O Real Betis venceu o Panathinaikos por 4 a 0 na quinta-feira (19), no Estádio Benito Villamarín, pelo jogo de volta das oitavas de final da Europa League. Um dos destaques da partida foi Antony, autor do quarto gol que selou a goleada, citado nas redes sociais por torcedores que acompanhavam o confronto, ao lembrarem sua ausência na última convocação da Seleção Brasileira, realizada por Carlo Ancelotti.
Como foi a partida? ⚽
A equipe treinada por Manuel Pellegrini precisava do resultado, já que havia perdido o jogo de ida por 1 a 0 na Grécia, e respondeu com autoridade em casa. Sob seus domínios, o Betis controlou as ações ofensivas desde o apito inicial e encerrou a partida com ampla superioridade: 22 finalizações contra quatro do adversário e 62% de posse de bola.
Aos oito minutos do primeiro tempo, Cucho Hernández finalizou de perna direita de fora da área, a bola explodiu no travessão e Aitor Ruibal completou sozinho na pequena área, com tranquilidade, para abrir o placar. Ainda na primeira etapa, nos acréscimos, Sofyan Amrabat ampliou com um chute de rara felicidade, no ângulo.
Aos oito minutos do segundo tempo, foi a vez de Cucho, que acertou a trave antes de marcar o seu gol. O atacante recebeu pela esquerda após passe de Aitor Ruibal, em contra-ataque rápido desenvolvido pela direita, e finalizou cara a cara com o goleiro Alban Lafont, destaque da partida apesar da goleada, com sete defesas.
Era natural que o gol de Antony saísse. Em arrancada pelo lado esquerdo, Abde Ezzalzouli foi até a linha de fundo e cruzou para o brasileiro apenas deslocar o goleiro e marcar, aos 21' do segundo tempo. O gol coroou a grande atuação do camisa 7, que registrou seis finalizações, quatro passes decisivos e 86% de acerto.
Com o resultado, o Betis — atual vice-campeão da Conference League — enfrenta o Braga nas quartas de final da Europa League. O jogo de ida será em Portugal, no dia 9 de abril, e a volta na Espanha, em 16, ambas às quintas-feiras.
Ídolo da torcida 🟢
Na temporada, o Antony soma 2737 minutos em 35 partidas, com 12 bolas na rede e nove assistências, números que já configuram sua melhor marca de gols em uma única temporada na carreira. Aos 26 anos, o jogador mantém bom desempenho, ainda que ligeiramente inferior ao anterior, e convive com uma pubalgia persistente, que limita sua mobilidade e impacta sua principal característica, o drible.
Após a partida, torcedores celebraram a atuação de Antony em campo, principalmente por dois fatores: a comemoração, em que pegou um boné, e a ausência na convocação do Brasil de Ancelotti para os compromissos da Data Fifa de março. A seguir, veja alguns comentários publicados nas redes sociais:
Tradução: Ancelotti deveria convocá-lo para a Copa do Mundo.
Tradução: Carlo Ancelotti deveria levar Antony para a Copa do Mundo, mesmo que isso signifique deixar Neymar de fora. A forma prevalece sobre a reputação.
Tradução: De todos os gols de ontem, o quarto de Antony foi simplesmente espetacular. Uma jogada coletiva incrível, com dois pontas eletrizantes finalizando com maestria.
