João Pedro é a única coisa boa na temporada ruim do Chelsea

O Chelsea ocupa atualmente a nona colocação da Premier League, com 48 pontos, em uma queda brusca na temporada com seis derrotas seguidas na competição. Além de eliminação vexatória na Champions League, recordes negativos quebrados, dois treinadores demitidos, a promissora temporada dos Blues, que começou com a conquista do Mundial de Clubes, se tornou mais um case de fracasso da nova gestão comandada pela BlueCo. Porém, se existe alguma boa notícia nesta temporada é o brasileiro João Pedro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Contratado por cerca de 65 milhões de euros junto ao Brighton, em julho de 2025, João Pedro teve impacto imediato. Durante a realização do Mundial de Clubes, o centroavante brasileiro estreou como titular na semifinal contra o Fluminense, seu time de formação, e marcou duas vezes para colocar os Blues na final, contra o PSG. A decisão ficou marcada por um recital de Cole Palmer, com dois gols e uma assistência, mas João deixou sua marca ao encobrir Donnarumma e dar números finais a partida em 3 a 0.

continua após a publicidade

João Pedro comemora seu gol na final do Mundial de Clubes entre Chelsea e PSG (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Na Premier League, João Pedro começou bem, com dois gols e duas assistências nas três primeiras rodadas. Porém, na sequência, o brasileiro ficou nove jogos sem marcar, de agosto até o primeiro dia de novembro, quando decidiu o clássico londrino contra o Tottenham por 1 a 0. Apesar do fim da seca, o atacante seguiu com gols esporádicos até janeiro, quando Liam Rosenior foi contratado.

Com a chegada do treinador inglês, João Pedro se tornou a principal referência no ataque do Chelsea, sem ter que dividir espaço na posição com Liam Delap. Sendo o protagonista da posição, o brasileiro rapidamente entregou atuações que ajudaram os Blues a se classificar entre os oito primeiros na Champions League, com dois golaços contra o Napoli, fora de casa, além de marcar em outras seis partidas da Premier League, com hat-trick sobre o Aston Villa.

continua após a publicidade

João Pedro comemorando o gol no duelo entre Aston Villa x Chelsea (Foto: Darren Staples/AFP)

Porém, o Chelsea entrou em uma péssima fase após ser derrotado por 5 a 2 pelo PSG nas oitavas de final da Champions League. Sem vencer na Premier League desde a partida contra o Aston Villa, em março, com cinco derrotas seguidas e sem marcar nenhum gol e eliminado da Champions, após sofrer outra dura derrota aos parisienses em Londres, Liam Rosenior foi demitido, sendo substituído interinamente por Callum McFarlane. A má fase também atingiu João Pedro, que só marcou em jogos da Copa da Inglaterra, contra o Wrexham e Port Vale.

Durante a sequência de derrotas, João Pedro se lesionou e ficou de fora das partidas contra o Manchester United e Brighton, retornando na semifinal da Copa da Inglaterra, contra o Leeds United. Com gol de Enzo Fernández, o Chelsea se garantiu na decisão, na qual encara o Manchester City, no dia 16 de maio. Porém, mesmo com essa vitória e o retorno do brasileiro, a espiral negativa do Chelsea seguiu na Premier League, sendo derrotado por 3 a 1 pelo time misto do Nottingham Forest, em pleno Stamford Bridge.

O único gol do Chelsea na partida foi marcado por João Pedro, em um golaço de bicicleta já nos acréscimos. Mesmo com a derrota, o brasileiro alcançou a marca de 15 gols na Premier League sem bater pênaltis, sendo o primeiro a atingir essa marca desde Tammy Abraham, em 19/20, e se juntando a Jimmy Floyd Hasselbaink e Diego Costa, que também alcançaram o feito.

Em toda a temporada, João Pedro é o melhor jogador do Chelsea, se tornando o protagonista do time, ao lado de Enzo Fernández. Com 20 gols e nove assistências, o brasileiro apareceu em momentos decisivos e, quando teve espaço para brilhar, correspondeu. Apesar dos recentes resultados ruins nos últimos dois meses, os Blues podem fechar 2025/26 com a conquista da Copa da Inglaterra e, quem sabe, com o Cria de Xerém marcando mais uma vez.

João Pedro comemorando o gol do Chelsea na Champions League (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.