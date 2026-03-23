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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Terceiro jogador é cortado da Seleção Brasileira por lesão

Ancelotti deve fazer testes no setor defensivo nos dois amistosos do Brasil

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/03/2026
12:12
Gabriel Magalhães - Brasil
imagem cameraGabriel Magalhães, zagueiro da Seleção Brasileira, em duelo contra o Equador (Foto: Mauro Pimentel/AFP)
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O zagueiro Gabriel Magalhães foi cortado da Seleção Brasileira por conta de dores no joelho direito após o jogo entre Arsenal e Manchester City. Nesta segunda-feira (23), o defensor realizou exames, que diagnosticaram que o atleta não teria condição de servir a equipe de Ancelotti na Data Fifa.

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Apesar do corte de Gabriel Magalhães, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afirmou que não convocará nenhum outro jogador para substituir o zagueiro do Arsenal. Com isso, Carlo Ancelotti trabalhará com 25 atletas para os amistosos contra França e Croácia, em março.

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Além de Gabriel Magalhães, Alisson e Alex Sandro foram cortados anteriormente por conta de lesões. O goleiro do Liverpool foi substituído por Hugo Souza, enquanto o lateral-esquerdo do Flamengo foi reposto com Kaiki Bruno, do Cruzeiro.

Sem Gabriel Magalhães, Carlo Ancelotti conta com cinco zagueiros à disposição para os jogos contra França e Croácia. Titular da Seleção Brasileira, Marquinhos pode ganhar a companhia de Bremer, Danilo, Ibañez ou Léo Pereira.

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Ancelotti deve fazer testes na defesa da Seleção Brasileira

Além de Gabriel Magalhães, Carlo Ancelotti não conta com Éder Militão, que se recupera de uma grave lesão muscular. Com isso, o italiano tem a oportunidade de fazer testes com jogadores que ainda não haviam sido convocados antes de fechar a lista para a Copa do Mundo.

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Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, em entrevista coletiva (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, em entrevista coletiva (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

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