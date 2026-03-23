Com grupo reduzido, Brasil começa preparação para amistoso contra a França

O Brasil deu início nesta segunda-feira (23), aos preparativos para os amistosos contra França e Croácia, em Orlando, na Flórida. Com apenas 15 dos 25 convocados à disposição do técnico Carlo Ancelotti, o Brasil realizou seu primeiro treino, priorizando exercícios de saída de bola e campo reduzido.

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Da feira à Seleção, Igor Thiago vira aposta de Ancelotti e sonha com vaga na Copa do Mundo

O treinamento começou com aquecimento exclusivo dos goleiros Ederson e Bento – Hugo Souza ainda não se apresentou. Em seguida, os 13 jogadores de linha disponíveis (Andrey Santos, Bremer, Casemiro, Danilo, Fabinho, Gabriel Sara, Ibañez, Igor Thiago, João Pedro, Léo Pereira, Marquinhos, Matheus Cunha e Rayan) participaram de uma atividade intensa de transição rápida: a bola saía dos defensores, passava pelo meio-campo e chegava aos atacantes João Pedro e Igor Thiago, que deviam girar sobre a marcação com um toque só e finalizar em pequenos gols, alternando pés esquerdo e direito.

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Sob orientação do assistente Paul Clément, o grupo evoluiu para um treino em campo reduzido, com dois toques por jogador. Cada equipe contava com um goleiro e seis atletas de linha, competindo para atravessar o mini-campo e marcar no lado oposto.

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A parte aberta se encerrou após treinamentos de triangulação pelos lados do campo e cruzamentos para a área.

Igor Thiago durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Os trabalhos ocorrem no mesmo complexo que serviu de base à Seleção na Copa América de 2024. A única exceção será na véspera do jogo contra a Croácia, no dia 30, no Camping World Stadium, palco da partida. O último treino antes do duelo com a França está marcado para a manhã de quarta-feira, seguido de viagem a Boston, onde o Brasil enfrenta os franceses na quinta (26), às 17h (de Brasília).

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Ausentes em Orlando, os jogadores Hugo Souza, Kaiki, Wesley, Douglas Santos, Luiz Henrique, Martinelli, Endrick, Vini Jr. e Raphinha devem se apresentar nos próximos dias, completando o grupo de Ancelotti para os compromissos preparatórios à Copa do Mundo de 2026.