Newcastle libera, e Bruno Guimarães faz tratamento com médico da Seleção
Titular de Ancelotti deve voltar aos campos apenas em abril
Com lesão de grau 3 no músculo posterior da coxa esquerda, o volante Bruno Guimarães, do Newcastle e da Seleção Brasileira, está tratando a contusão na Cidade do Galo. A escolha pelo CT do Atlético-MG foi em comum acordo com o clube inglês, já que Guimarães está tendo supervisão de Rodrigo Lasmar, que é responsável pelo departamento médico do time mineiro e da Seleção.
Titular do Newcastle e peça fundamental de Carlo Ancelotti no meio-campo do Brasil, Bruno Guimarães deve voltar a campo apenas em abril. Foi o técnico do time inglês quem fez a previsão inicial, deixando claro que a lesão não era simples.
— Ele (Bruno Guimarães) estará de volta por volta da próxima pausa internacional (Data Fifa), a pausa internacional de março. Ele tem um período agora para trabalhar duro na lesão na coxa para garantir que esteja totalmente em forma, mas estamos prevendo esse período — declarou Eddie Howe, confirmando que o volante faria o tratamento sob os cuidados do médico da Seleção Brasileira.
A ausência de Guimarães preocupa o Newcastle e acendeu o alerta na Seleção Brasileira. Desde que o jogador foi contrato pelo clube inglês, em 2022, ele ficou de fora de apenas dez jogos — e o Newcastle não venceu nenhum deles.
Pelo Brasil, o volante é o único atleta a ter participado de todas as oito partidas sob o comando de Carlo Ancelotti.
Sem Bruno Guimarães, Brasil volta a campo em março
A Seleção Brasileira voltará a campo em março para os dois últimos amistosos antes da convocação para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil jogará amistosos com França e Croácia, nos Estados Unidos. A lista definitiva para o Mundial será anunciada na segunda quinzena de maio.
