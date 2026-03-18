CBF anuncia série sobre bastidores da Seleção com Ancelotti rumo à Copa

A CBF e a produtora Feel The Match anunciaram nesta quarta-feira (18) uma parceria para o desenvolvimento de uma série original que acompanhará os bastidores da Seleção Brasileira nos 12 meses finais de preparação para a Copa do Mundo de 2026. A produção, ainda sem nome definido, mostrará o dia a dia da equipe sob o comando do técnico Carlo Ancelotti e será lançada antes do Mundial.

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A direção do projeto ficará a cargo de Bruno Maia, responsável por séries como "Romário – O Cara" (HBO Max) e "A Máfia do Apito" (Sportv/Globoplay). As filmagens começaram com a chegada de Ancelotti ao Brasil e, numa primeira etapa, se estenderão até a convocação final para a Copa do Mundo.

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Ancelotti nos bastidores da gravação da série da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

CBF entende que série é uma renovação de imagem

Segundo a CBF, a série faz parte de uma estratégia de renovação de imagem da entidade, que busca abrir as portas da seleção para o público e mostrar o trabalho desenvolvido nos bastidores. Pela primeira vez, a preparação da equipe para um Mundial será registrada sob a perspectiva de quem vive dentro da delegação.

– Uma das prioridades dessa gestão é abrir a CBF para o público, mostrar o trabalho que é feito aqui, fazer da transparência um hábito. A iniciativa da série dialoga com isso. Não é uma iniciativa isolada. Há várias outras ações com esse objetivo: queremos e vamos reaproximar cada vez mais a Seleção dos torcedores – afirmou Fabio Seixas, diretor de Comunicação da CBF.

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Bruno Maia, showrunner e diretor do projeto, destacou a importância de retratar o futebol para além dos resultados.

– Nossa missão é falar do futebol para além dos resultados, em toda a sua beleza, infinita dimensão humana e poder de influência cultural, sobretudo em um país como o Brasil. Fazer isso com a seleção brasileira de futebol masculino em sua preparação para o Mundial é uma honra e confirma nossa vocação – disse.

A parceria entre CBF e Feel The Match se estenderá durante a Copa do Mundo, e o material captado neste período servirá a projetos futuros, ainda em fase de avaliação. As plataformas de distribuição da série serão anunciadas em breve.

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