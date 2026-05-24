São Paulo atualiza situação de lesionados; Luciano e Sabino serão reavaliados

O elenco do São Paulo se reapresentou na manhã deste domingo (24) e deu início aos trabalhos com foco na sexta e última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Tricolor recebe o Boston River (URU), às 19h, na terça-feira (26), e busca a classificação para as oitavas de final do torneio.

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Após deixarem o jogo deste sábado (23), no empate com o Botafogo por 1 a 1, o zagueiro Sabino, que sentiu a região posterior da coxa direita, e o atacante Luciano, a panturrilha direita, permaneceram em tratamento e serão reavaliados pelo clube.

As atividades do dia começaram com exercícios de fundamentos técnicos, seguidos de um trabalho de posse de bola e de um jogo em espaço reduzido com foco em compactação e construção de jogadas. Os atletas que acumularam maior minutagem contra o time carioca fizeram exercícios de recuperação na parte interna do SuperCT e uma corrida no gramado.

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Situação de lesionados do São Paulo

O zagueiro Rafael Toloi e o volante Marcos Antonio, em transição após problemas musculares, participaram de parte do trabalho com os companheiros e, na sequência, realizaram exercícios individualizados com a preparação física.

Já o meia Cauly, com dores no adutor direito, foi ao gramado para exercícios orientados pela fisioterapia.

O São Paulo fará mais um treino nesta segunda-feira (25) antes de enfrentar o Boston River. Líder do Grupo C com nove pontos, o Tricolor busca manter a posição para garantir a classificação às oitavas de final. Millonarios (COL), com oito pontos, e O'Higgins (CHI), com sete, seguem na disputa. O time uruguaio não tem mais chances de avançar.

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