Análise: Vacilos do São Paulo custam caro em meio à temporada sem grandes ambições

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O segundo jogo do São Paulo sob o comando de Dorival Júnior ainda não foi de encher os olhos. Mais uma vez a equipe paulista deixou a vitória escapar de suas mãos no Morumbis, e esses pequenos - ou grandes - vacilos vêm custando caro na temporada, que dificilmente terminará com taça.

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Na estreia do treinador, o time saiu na frente, mas aceitou o empate do Millonarios na Sul-Americana e adiou a conquista da vaga para as oitavas de final. Neste sábado (23), o escorregão tricolor foi no Brasileirão, ao sofrer o empate do Botafogo praticamente nos acréscimos, o que coloca a sua vaga no G4 em risco ao final desta 17ª rodada da competição. Conquistar a vaga direta para a Libertadores é o principal objetivo do clube no torneio.

Contar com os gols de Luciano é importante, mas vale lembrar que nem sempre o camisa 10 estará à disposição. Autor dos únicos dois gols do São Paulo com Dorival Júnior, o atacante já é baixa confirmada na última rodada do Nacional antes da Copa do Mundo, já que recebeu o terceiro amarelo e cumprirá suspensão.

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Além disso, o jogador deixou o duelo deste final de semana mais cedo em razão de dores no tornozelo, ou seja, pode ser desfalque também na terça-feira (26), contra o Boston River, no Morumbis, pela sexta rodada da fase de grupos. O Tricolor é líder da chave, com nove pontos, mas precisa vencer para se garantir na fase mata-mata.

Vencer é uma palavra que tem andado distante do dicionário do São Paulo: o time flerta com o perigo, não vence há oito jogos na temporada e, inclusive, foi eliminado na quinta fase da Copa do Brasil, ainda sob o comando de Roger Machado.

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— Talvez esse instinto natural de querer se proteger tenha nos tirado mais uma vez a oportunidade de conquistar um grande resultado, que nos colocaria em uma condição melhor na tabela — disse Dorival Júnior, após ceder empate ao Botafogo, em casa.

Dorival Jr., técnico do São Paulo (Foto: Rafaela Cardoso / Lance!)

O Tricolor tenta acordar para buscar a classificação na Sul-Americana e não chegar na pausa para a Copa ainda distante dos quatro primeiros no Brasileirão. A semana será intensa e importante para o Tricolor.

— Nosso vestiário sempre foi saudável, buscamos incentivar nossos colegas... A nossa confiança está voltando; inclusive, nesses últimos dois jogos a gente conseguiu um bom desempenho e sabemos que nossa vitória está próxima. Precisamos usar mais da malandragem para, nos momentos certos, segurar os resultados — admitiu Lucas Ramon, na zona mista.

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Atualmente, o departamento médico do São Paulo tem: Cauly (dores musculares), Marcos Antônio (lesão na coxa), Rafael Tolói (dores na panturrilha esquerda) e Lucas (rompimento do tendão de Aquiles). Além deles, Luciano, que deixou o duelo com dores na panturrilha, e Sabino, que saiu de campo com dores na coxa, serão avaliados nos próximos dias para saber sobre a gravidade das lesões.