Aposta do Setorista: Ryan Francisco desponta como nome para o futuro da Seleção
Ryan Francisco é visto como uma das promessas do São Paulo
O Brasil foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, mas o ciclo para 2030 já começou. Mesmo faltando quatro anos para a próxima edição, alguns jovens despontam como possíveis candidatos a integrar a Seleção Brasileira no futuro. Entre eles está Ryan Francisco, uma das principais promessas reveladas por Cotia nos últimos anos.
Nascido em 2006, o atacante ganhou destaque pelo faro de gol, velocidade e capacidade de decidir partidas. Nas categorias de base do São Paulo, foi protagonista em campanhas importantes e, desde cedo, passou a ser apontado como uma das maiores joias da geração mais recente das Crias de Cotia.
A trajetória, porém, sofreu um problema físico no ano passado. Ryan rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e precisou passar por cirurgia, ficando afastado dos gramados por meses. Recuperado, voltou a treinar com o elenco profissional nesta temporada e tenta retomar o espaço que vinha conquistando antes da lesão.
Pensando no longo prazo, Ryan Francisco terá entre 23 e 24 anos durante a Copa do Mundo de 2030, uma idade considerada ideal para um atacante. Até lá, ainda precisará ganhar sequência no time principal do São Paulo, manter uma evolução constante e consolidar boas temporadas em alto nível.
Com contrato até o fim de 2029, caso permaneça no clube pelos próximos anos, terá tempo para amadurecer e construir uma trajetória mais sólida antes de um eventual salto para o futebol europeu. Esse processo também pode aproximá-lo, de forma natural, do radar da Seleção Brasileira.
Revelado por uma das categorias de base mais tradicionais do país, Ryan segue um caminho percorrido por diversos jogadores formados em Cotia que, ao longo dos últimos anos, conquistaram espaço na Seleção. Ainda é cedo para projetar sua presença na Copa de 2030, mas o atacante reúne características que fazem dele um nome para acompanhar de perto ao longo do próximo ciclo.
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Passagens pela Seleção nas categorias de base do São Paulo
Ryan Francisco, uma das principais promessas do São Paulo, ainda não conseguiu se firmar nas convocações das seleções brasileiras de base. O atacante, de 19 anos, foi chamado para um período de treinamentos e amistosos da Seleção Brasileira Sub-17 em 2023, mas, até o momento, não teve sequência nem passou a integrar regularmente as listas da Seleção Sub-20.
Títulos de Ryan Francisco:
- Dallas Cup Sub-19 (2022)
- Copa do Brasil Sub-20 (2022)
- Copa São Paulo de Futebol Júnior Sub-20 (2025)
Premiações:
- Artilheiro do Campeonato Paulista Sub-17 (2023)
- Artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-17 (2023)
- Artilheiro da Copa do Brasil Sub-20 (2024)
- Artilheiro da Copinha Sub-20 (2025)
- Melhor jogador da Copinha Sub-20 (2025)
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