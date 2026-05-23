Torcedores apontam dificuldade em São Paulo x Botafogo: 'Não funciona'

O confronto entre São Paulo e o Botafogo neste sábado (23), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, começou com vitória parcial do Tricolor no MorumBIS, após gol marcado por Luciano logo nos primeiros minutos. Apesar da vantagem no placar, o assunto que dominou as redes sociais foi outro: o estado do gramado após a forte chuva que caiu antes da partida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Imagens que circularam nas redes mostraram várias poças d'água espalhadas pelo campo e dificuldades da bola em rolar normalmente em alguns setores do gramado. A situação rapidamente virou alvo de críticas dos torcedores, que reclamaram da drenagem do estádio.

Veja o estado do gramado:

Antes da bola rolar, vídeos e fotos já mostravam o volume intenso de chuva no estádio. Muitos torcedores demonstraram preocupação com as condições do campo e até com o risco de impacto direto no desempenho das equipes durante a partida.

continua após a publicidade

➡️Veja gol em São Paulo x Botafogo: Luciano abre o placar

Mesmo com os trabalhos da equipe de manutenção do estádio, diversos pontos do gramado seguiram visivelmente encharcados no início do duelo. Em lances mais rápidos, a bola chegou a prender na água, dificultando a troca de passes e a velocidade do jogo.

Nas redes sociais, alguns torcedores também resgataram episódios antigos envolvendo problemas semelhantes no MorumBIS em dias de chuva forte.

continua após a publicidade

Veja a repercussão:

Dentro de campo, o São Paulo conseguiu aproveitar o apoio da torcida e saiu na frente cedo, mas o estado do gramado seguiu sendo um dos assuntos mais comentados da partida entre os internautas ao longo do jogo.

➡️ Virgínia será repórter na Copa do Mundo; entenda

São Paulo x Botafogo: onde assistir, horário e escalações

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X BOTAFOGO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 17ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), GeTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

🤑 Aposte em São Paulo x Botafogo pelo Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.