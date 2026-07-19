Santos segue preparação para duelo na Venezuela; Neymar deve ser desfalque
Camisa 10 voltou a treinar nesta semana, mas deve ficar fora da viagem à Venezuela
O Santos realizou mais um dia de treinamentos neste domingo (19), no CT Rei Pelé, visando o duelo contra o Universidad Central, na Venezuela, pelo jogo de ida do playoff da Copa Sul-Americana.
As atividades foram realizadas pela manhã e tiveram foco na parte física, uma prioridade do clube desde o retorno das férias. A falta de fôlego dos jogadores e as constantes lesões foram alvos de muitas críticas da torcida durante o primeiro semestre.
Neymar treinou sem restrições pela segunda vez desde sua reapresentação ao clube, após o período de férias concedido em razão da participação em sua quarta Copa do Mundo da carreira.
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Pelo curto período de preparação, Neymar deve ser desfalque na partida pelo playoff da Copa Sul-Americana. Além da questão física, a viagem até a Venezuela é considerada desgastante para um atleta que acaba de retornar aos treinamentos.
O local da partida foi alterado recentemente em razão dos terremotos que atingiram o país. O confronto não será mais realizado em Caracas, mas sim em Valência, cidade localizada a cerca de 160 quilômetros da capital venezuelana.
A tendência é que Neymar siga o cronograma de preparação para ficar à disposição no duelo do próximo sábado (25), contra a Chapecoense, às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante também é esperado para os compromissos decisivos da equipe, como o jogo de volta do playoff da Copa Sul-Americana, no dia 28 de julho, em casa, e os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, nos dias 1º e 4 de agosto, diante do Remo.
O Santos chega à Venezuela na noite deste domingo (19) e encerra a preparação nesta segunda-feira (20) para o duelo contra o Universidad Central, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Misael Delgado.
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