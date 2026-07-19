logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoBrasileirãoTabelasVídeosLance! Jogos

Santos segue preparação para duelo na Venezuela; Neymar deve ser desfalque

Camisa 10 voltou a treinar nesta semana, mas deve ficar fora da viagem à Venezuela

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
19/07/2026 17:56
Atualizado há 3 minutos
Favorite o Lance! no Google
Neymar disputou a quarta Copa do Mundo da carreira, a primeira como jogador do Santos
Neymar disputou a quarta Copa do Mundo da carreira, a primeira como jogador do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos realizou mais um dia de treinamentos neste domingo (19), no CT Rei Pelé, visando o duelo contra o Universidad Central, na Venezuela, pelo jogo de ida do playoff da Copa Sul-Americana.

  • Pelé em sua despedida do Cosmos

    Homenagem a Pelé marca o show do intervalo da final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 14 minutos
  • BTS em apresentação na final da Copa do Mundo

    Show de BTS na Copa do Mundo emociona fãs: ‘Ponta do iceberg’

    Fora de Campo
    Há 46 minutos
  • Taça dourada da Copa do Mundo

    Quem pode encostar na taça da Copa do Mundo? Entenda a regra da Fifa

    Copa do Mundo 2026
    Há 2 horas

    • As atividades foram realizadas pela manhã e tiveram foco na parte física, uma prioridade do clube desde o retorno das férias. A falta de fôlego dos jogadores e as constantes lesões foram alvos de muitas críticas da torcida durante o primeiro semestre.

    continua após a publicidade

    Neymar treinou sem restrições pela segunda vez desde sua reapresentação ao clube, após o período de férias concedido em razão da participação em sua quarta Copa do Mundo da carreira.

    ➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

    Neymar chuta a bola durante treino do Santos no CT Rei Pelé
    Neymar durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
  • Pelé em sua despedida do Cosmos

    Homenagem a Pelé marca o show do intervalo da final da Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 14 minutos
  • Justin Bieber durante apresentação da Copa do Mundo

    Apresentação de Justin Bieber em Espanha x Argentina divide opiniões: 'Poderia'

    Fora de Campo
    Há 19 minutos
  • BTS em apresentação na final da Copa do Mundo

    Show de BTS na Copa do Mundo emociona fãs: 'Ponta do iceberg'

    Fora de Campo
    Há 46 minutos

    • Pelo curto período de preparação, Neymar deve ser desfalque na partida pelo playoff da Copa Sul-Americana. Além da questão física, a viagem até a Venezuela é considerada desgastante para um atleta que acaba de retornar aos treinamentos.

    continua após a publicidade

    O local da partida foi alterado recentemente em razão dos terremotos que atingiram o país. O confronto não será mais realizado em Caracas, mas sim em Valência, cidade localizada a cerca de 160 quilômetros da capital venezuelana.

    A tendência é que Neymar siga o cronograma de preparação para ficar à disposição no duelo do próximo sábado (25), contra a Chapecoense, às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante também é esperado para os compromissos decisivos da equipe, como o jogo de volta do playoff da Copa Sul-Americana, no dia 28 de julho, em casa, e os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, nos dias 1º e 4 de agosto, diante do Remo.

    continua após a publicidade

    O Santos chega à Venezuela na noite deste domingo (19) e encerra a preparação nesta segunda-feira (20) para o duelo contra o Universidad Central, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Misael Delgado.

    💸 Novibet — bônus de aposta extra até R$100
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Tiquinho Soares foi contratado pelo Santos em janeiro do ano passado. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Santos

    Tiquinho rescinde com Santos após atrasos de salários

    Há 1 dia
    Elenco do Santos durante treino no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Santos

    Neymar treina normalmente e deve reforçar Santos contra Chapecoense

    Há 1 dia
    Camisa 10 do Santos ficará de fora dos dois próximos amistosos (Foto: Divulgação/Santos)

    Fora de Campo

    Atitude de Neymar em reapresentação ao Santos viraliza: 'Sempre será'

    Há 2 dias
    Neymar e Gabigol no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Santos

    Neymar se reapresenta ao Santos após disputar a Copa do Mundo

    Há 2 dias
    Souza foi vendido pelo Santos ao Tottenham no começo deste ano. (Foto: Divulgação/ Instagram)

    Santos

    Revelado pelo Santos, Souza disputa Golden Boy e ganha destaque na Europa

    Há 2 dias
    Luca Meirelles deixou o Santos em agosto do ano passado. (Foto: Divulgação/ Instagram)

    Santos

    Luca Meirelles faz balanço da primeira temporada na Europa e elogia Neymar

    Há 2 dias
    Mais LANCE!
    Gabriel Brazão tem contrato com o Santos até o fim de 2028. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Gabriel Brazão comenta retorno do Santos no Brasileirão e despista saída do clube

    Barreal foio autor do gol do Santos diante do Botafogo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Intertemporada em vão? Santos repete erros e segue perto do Z4

    Cuca em derrota do Santos para o Botafogo

    Torcida do Santos manda recado a Cuca após derrota para o Botafogo

    Cuca durante partifa entre Santos e Botafogo, no Nilton Santos. (Foto: Photo Premium/Folhapress)

    Cuca revela que Santos ainda não tem plano definido para retorno de Neymar

    Partida entre Botafogo e Santos válida pelo Campeonato Brasileiro 2026.

    Veríssimo diz que 'erros individuais defensivos' atrapalharam o Santos contra o Botafogo

    Botafogo x Santos

    Dê suas notas: Botafogo marca no fim e vence o Santos no Brasileirão

    Kadir fez o gol da vitória do Botafogo sobre o Santos

    Botafogo marca no último lance e vence Santos pelo Brasileirão

    Kadir comemorando com a camisa do Botafogo contra o Santos

    Veja os gols da vitória do Botafogo sobre o Santos no Brasileirão

    Botafogo e Santos estão se enfrentando nesta quinta-feira (16)

    Gol perdido em Botafogo x Santos repercute: 'Não pode'

    Luan Peres será titular na zaga do Santos diante do Botafogo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Confira escalação do Santos para duelo contra o Botafogo na retomada do Brasileirão

    Paulinho McLaren com a camisa do Santos (Foto: Santos FC)

    Botafogo 0 x 3 Santos no Brasileirão 1991; hat-trick de Paulinho McLaren

    Lautaro Díaz chegando para jogo pelo Cruzeiro

    Com rescisão acertada com o Santos, Cruzeiro encaminha empréstimo de Lautaro Díaz

    Botafogo e Santos se enfrentaram pelo Brasileirão Sub-20

    Botafogo vence, mas Santos avança à semifinal do Brasileirão Sub-20