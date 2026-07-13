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Santos confirma mudança de local de jogo pela Sul-Americana na Venezuela

Conmebol altera local de jogo do Santos pelo playoff da Sul-Americana

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
13/07/2026 21:39
Atualizado há 2 minutos
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Comissão técnica do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Comissão técnica do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos confirmou na noite desta segunda-feira (13) a alteração do local e do horário da partida contra o Universidad Central, da Venezuela, válida pelo playoff da Copa Sul-Americana. O confronto está marcado para o dia 21 de julho.

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    • Inicialmente, o duelo seria realizado no Estádio Olímpico, em Caracas, às 21h30 (de Brasília). No entanto, em razão dos fortes terremotos que atingiram o país no dia 24 de junho, a Conmebol promoveu mudanças na programação da partida.

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    Agora, o jogo será disputado às 21h (de Brasília), no Estádio Misael Delgado, em Valência.

    Segundo informações divulgadas pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, o número de mortos subiu para 4.561, de acordo com o balanço mais recente. Além disso, cerca de 16.740 pessoas ficaram feridas.

    O duelo de volta está marcado para o dia 28 de julho, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Na fase de grupos, o Peixe terminou na segunda colocação do Grupo D, com sete pontos, atrás apenas do Deportivo Recoleta, do Paraguai, que liderou a chave.

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    Estádio Misael Delgado da Venezuela. (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Estádio Misael Delgado da Venezuela. (Foto: Divulgação/ Instagram)

    Confira a nota oficial do Santos:

    Motivada pelos fortes terremotos que atingiram a Venezuela nos últimos dias e deixaram trágico rastro de vítimas e destruição, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) comunicou nesta segunda-feira a mudança de local da partida entre Universidad Central x Santos FC.

    O jogo, válido pela Copa Sul-Americana, será disputado no dia 21, no Estádio Misael Delgado, em Valência (VEN).

    Mais uma vez o Santos FC se solidariza com a população venezuelana neste momento de superação diante da tragédia que abalou a todos nós.

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