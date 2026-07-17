Gabriel Brazão comenta retorno do Santos no Brasileirão e despista saída do clube Brazão lamenta falha no fim, despista sobre saída e mira reação do Santos

O goleiro Gabriel Brazão comentou, na zona mista, a derrota do Santos por 2 a 1 para o Botafogo, na noite da última quinta-feira (16), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e projetou a sequência da equipe na temporada.

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O gol da vitória do Alvinegro carioca saiu nos acréscimos, após uma falha de comunicação entre Gabriel Brazão e Luan Peres. A bola sobrou livre para Kadir marcar e decretar o triunfo botafoguense, deixando o Peixe próximo da zona de rebaixamento, apenas um ponto acima do Z4.

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— Fizemos um bom jogo. Individualmente, também consegui ser importante em alguns momentos. É uma jogada que o Cuca sempre pede para fazermos essa cobertura. Durante a semana, ele me cobrou para atuar mais adiantado. O Luan não deve ter me escutado. Eu chego primeiro e, depois, teve um bate-rebate. A bola acabou sobrando para o adversário. É um pecado pelo jogo que fizemos. Agora é seguir trabalhando. Nosso foco passa a ser a Sul-Americana - disse o camisa 77.

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Gabriel Brazão no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Gabriel Brazão de saída do Santos:

Gabriel Brazão, que na última temporada recebeu propostas de clubes do Brasil e do exterior, chegou a ser apontado como um dos principais candidatos a uma venda antes da pausa para a Copa do Mundo, por causa das dificuldades financeiras vividas pelo Santos.

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Quando a comissão técnica optou por testar Diógenes na equipe, a decisão teve repercussão negativa entre os torcedores, que pressionaram pela permanência de Brazão como titular. O goleiro está em sua terceira temporada pelo Peixe e é um dos jogadores mais prestigiados pela torcida, mesmo tendo conquistado apenas o título da Série B de 2024.

Questionado sobre uma possível transferência para aliviar a situação financeira do clube, recentemente notificado com um novo transfer ban, Gabriel Brazão evitou comentar o assunto.

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— Muitas coisas são conversadas entre o clube e o meu agente. Deixo isso com eles. Procuro fazer o meu trabalho. Hoje fiz um grande jogo, mas tivemos essa falta de comunicação. Agora precisamos reverter essa situação fazendo uma grande partida na Venezuela - concluiu.

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